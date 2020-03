Protestul se anunță unul amplu, cu sute de oameni, atât din Amați, cât și din Rușeni. Ajunși la limita răbdării, sute de locuitori au anunțat proteste de amploare din cauza stării jalnice a DJ 193A.

Așa-zisa ”Autostrada Codrului” a ajuns o rușine pentru județul Satu Mare, iar oamenii și-au propus să tragă un serios semnal de alarmă, după ce zi de zi, de ani de zile, circulă pe un drum dezastruos. Lucrările de conservare executate la finele anului trecut au fost ”spălate de apă”, spre disperarea locuitorilor din zonă care trebuiau să circule deja în condiții decente pe acest drum.

Au fost anunțate, pentru început, trei proteste în fiecare săptămână, respectiv în fiecare zi de miercuri, de la ora 16,00, în Amați. Dacă nu vor fi luați în seamă de Consiliul Județean Satu Mare, protestatarii sunt deciși să mute protestul pe platoul din centrul orașului Satu Mare.

”NU SE MAI POATE – DJ193A E O BATAIE DE JOC!!!

Acestea sunt cererile care le vom depune la Primaria Paulesti pentru efectuarea unui protest in legatura cu starea jalnica a DJ 193A, protest care se va desfasura la intrarea in Amati dinspre Satu Mare.

Se vor efectua pt. inceput 3 (trei) proteste in fiecare saptamana, Miercurea de la ora 16, in Amati, dupa care daca nu vom fi luati in seama de Consiliul Judetean Satu Mare ne vom muta pe platoul din centrul orasului Satu Mare” este anunțul semnat de protestatari.