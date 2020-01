Programul spectacolelor Trupei ”Mihai Raicu” a Teatrului de Nord Satu Mare în luna februarie

Duminică 2 februarie 2020, ora 19.00 – Teatrul de Nord, Sala STUDIO

ETERNA REÎNTOARCERE de Fredrik Brattberg

Traducere de Ioan Ardelean, cu sprijinul Norske Dramatikeres Forbund (Asociaţia dramaturgilor norvegieni)

Regia: Ioan Ardelean

Distribuția: Alina Negrău, Andrei Gîjulete, Ciprian Vultur

– spectacol în afara abonamentelor

—————————

Luni 3 februarie 2020, orele 10.00 și 11.30 – CASA DE CULTURĂ, Sala Mare

SOACRA CU TREI NURORI adaptare după Ion Creangă

Regia: Andrei Mihalache

Muzica originală: Dorin Griguță

Distribuţia: Rora Demeter, Adriana Vaida, Dorina Nemeș, Tibor Székely, Lucia Maria Racșan, Cristian But, Sergiu Tăbăcaru, Alina Negrău

– abonament „Grigore Moisil”

– abonament „Frații Grimm”

—————————

Marți 4 februarie 2020, orele 10.00 și 11.30 – CASA DE CULTURĂ, Sala Mare

SOACRA CU TREI NURORI adaptare după Ion Creangă

Regia: Andrei Mihalache

Muzica originală: Dorin Griguță

Distribuţia: Rora Demeter, Adriana Vaida, Dorina Nemeș, Tibor Székely, Lucia Maria Racșan, Cristian But, Sergiu Tăbăcaru, Alina Negrău

– abonament „Avram Iancu”

– abonament „Petre Ispirescu”

—————————

Miercuri 5 februarie 2020, orele 10.00 și 11.30 – CASA DE CULTURĂ, Sala Mare

SOACRA CU TREI NURORI adaptare după Ion Creangă

Regia: Andrei Mihalache

Muzica originală: Dorin Griguță

Distribuţia: Rora Demeter, Adriana Vaida, Dorina Nemeș, Tibor Székely, Lucia Maria Racșan, Cristian But, Sergiu Tăbăcaru, Alina Negrău

– abonament „Vasile Alecsandri”

– abonament „Livia Ungureanu”

—————————

Duminică 16 februarie 2020, ora 19.00 – Teatrul de Nord, Sala Mare

LEGEA CELUI MAI PUTERNIC de Dominik Busch

Traducerea: Ioana Petre

Regia: Catinca Drăgănescu

Compoziție muzicală și sound design: Cristian Vieriu

Compoziţie vocală şi orchestrație: Diana Dolcan

Light design: Lucian Moga, Alexandru Dancu

Asistență scenografie: Cristian Gătina

Distribuţia: Ioana Cheregi, Crina Andriucă, Roxana Fânaţă, Adriana Vaida, Ciprian Vultur, Andrei Stan, Andrei Gîjulete, Cătălin Mareş, Carmen Frăţilă, Raluca Mara, Romul Moruţan

– PREMIERĂ, abonamente „Ștefan Mareș” și Premium

—————————

Marți 18 februarie 2020, ora 17.00 – Teatrul de Nord, Sala Mare

LEGEA CELUI MAI PUTERNIC de Dominik Busch

Traducerea: Ioana Petre

Regia: Catinca Drăgănescu

Compoziție muzicală și sound design: Cristian Vieriu

Compoziţie vocală şi orchestrație: Diana Dolcan

Light design: Lucian Moga, Alexandru Dancu

Asistență scenografie: Cristian Gătina

Distribuţia: Ioana Cheregi, Crina Andriucă, Roxana Fânaţă, Adriana Vaida, Ciprian Vultur, Andrei Stan, Andrei Gîjulete, Cătălin Mareş, Carmen Frăţilă, Raluca Mara, Romul Moruţan

– abonament „Mihai Eminescu”

—————————

Joi 20 februarie 2020, ora 19.00 – Teatrul de Nord, Sala Mare

LEGEA CELUI MAI PUTERNIC de Dominik Busch

Traducerea: Ioana Petre

Regia: Catinca Drăgănescu

Compoziție muzicală și sound design: Cristian Vieriu

Compoziţie vocală şi orchestrație: Diana Dolcan

Light design: Lucian Moga, Alexandru Dancu

Asistență scenografie: Cristian Gătina

Distribuţia: Ioana Cheregi, Crina Andriucă, Roxana Fânaţă, Adriana Vaida, Ciprian Vultur, Andrei Stan, Andrei Gîjulete, Cătălin Mareş, Carmen Frăţilă, Raluca Mara, Romul Moruţan

– abonament „Radu Sas”

—————————

Sâmbătă 22 februarie 2020, ora 11.00 – Teatrul de Nord, Sala Mare

SOACRA CU TREI NURORI adaptare după Ion Creangă

Regia: Andrei Mihalache

Muzica originală: Dorin Griguță

Distribuţia: Carmen Frățilă, Vlad Mureșan, Dana Moisuc, Rora Demeter, Adriana Vaida, Tibor Székely, Lucia Maria Racșan, Cristian But, Dorina Nemeș, Sergiu Tăbăcaru, Alina Negrău

– spectacol în afara abonamentelor

—————————

Duminică 23 februarie 2020, ora 19.00 – Teatrul de Nord, Sala Mare

ALMOST, MAINE de John Cariani

Traducerea: Cristi Juncu

Regia artistică: Theo Marton

Scenografia: Bogdan Spătaru

Muzica: Sebastian Tătar, Laura Mihalache

Distribuția: Ciprian Vultur, Stelian Roșian, Cătălin Mareș, Andrei Stan, Vlad Mureșan, Ioana Cheregi, Raluca Mara, Crina Andriucă, Roxana Fânață, Alexandra Odoroagă/Andreea Mocan, Anca Dogaru, Alina Negrău, Mihai Nițu/Andrei Gîjulete

– spectacol în afara abonamentelor

—————————

Luni 24 februarie 2020, ora 10.00 – Casa de Cultură, Sala Mare

MICUL PRINȚ de Antoine de Saint-Exupéry

Regia: Marius Costache

Scenografia: Alexandru Radu

Distribuția: Raluca Mara, Sergiu Tăbăcaru, Andreea Mocan/Anca Dogaru, Cristian But

– abonament „George Coșbuc”

—————————

Marți 25 februarie 2020, ora 10.00 – Casa de Cultură, Sala Mare

MICUL PRINȚ de Antoine de Saint-Exupéry

Regia: Marius Costache

Scenografia: Alexandru Radu

Distribuția: Raluca Mara, Sergiu Tăbăcaru, Andreea Mocan/Anca Dogaru, Cristian But

– abonament „Prichindel”

—————————

Sâmbătă 29 februarie 2020, ora 19.00 – Teatrul de Nord, Sala Mare

MOARA CU NOROC adaptare după Ioan Slavici

Regia: Andrei Mihalache

Scenografia: Alexandru Radu

Distribuţia: Vlad Mureşan, Dorina Nemeş, Adriana Vaida, Sorin Oros, Ciprian Vultur, Stelian Roşian, Cătălin Mareș, Sergiu Tăbăcaru, Romul Moruțan, Tibor Székely, Alina Negrău, Andreea Mocan, Lucia Maria Racșan, Cristian But, Cosmin Adrian, Flaviu Vonethe, Adi Ilie, Darius Popa, Tudor Mureșan, Darius Soponar, Patric Havrincea, Ionuț Lazin, Emanuel Székely, Ștefan Mureșan, Vasile Chiorean

– spectacol în afara abonamentelor

—————————

—————————

Duminică 01 martie 2020, ora 19.00 – Teatrul de Nord, Sala Mare

UN SPECTACOL IMPROVIZAT cu Trupa ImproȘtim

Improvizatori: Andrei Stan, Ioana Cheregi, Alexandra Odoroagă, Vlad Mureșan, Sergiu Tăbăcaru

Improvizator muzical: Vlad Giurge

Coordonator: Andrei Stan

– spectacol ales în abonamente

—————————

Informații și bilete:

Agenția Teatrală, str. Horea nr. 6 | Tel.: 0261712106 | e-mail: [email protected]

Bilete online: https://www.biletmaster.ro

www.teatruldenord.ro

—————————

PREŢURILE BILETELOR:

Sala Mare

zona A /zona B /zona C/zona D

bilet pentru PREMIERĂ și PREMIUM:

45 lei/40 lei/35 lei/20 lei

bilet pentru adulţi:

40 lei/35 lei/30 lei/18 lei

bilet pentru pensionari, studenţi, elevi V-XII:

30 lei/25 lei/18 lei/10 lei

bilet pentru elevii claselor I-IV şi preşcolari: 12 lei

Sala Studio – 20 lei

