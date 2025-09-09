La peste 4.500 de metri altitudine, în orașul chinez Nagqu, medicii au reușit o premieră mondială: o intervenție chirurgicală urologică robotică, realizată de la distanță prin tehnologia 5G.

Operația a conectat două spitale aflate la mii de kilometri distanță, relatează Euronews.

La un capăt, echipa profesorului Liu Zhiyu de la Spitalul Universitar Dalian (provincia Liaoning), iar la celălalt, dr. Wang Yanlong, director al secției de urologie la Spitalul Poporului din Nagqu și membru al echipei de asistență medicală din Liaoning aflată în Xizang.

În ciuda celor aproximativ 4.000 de kilometri care îi despărțeau, medicii au lucrat împreună în timp real pentru a duce la bun sfârșit procedura.

Condițiile extreme de la Nagqu au transformat fiecare etapă a operației într-o provocare: stabilitatea echipamentelor robotice, viteza și claritatea transmisiei 5G, dar și rezistența medicilor în mediul de mare altitudine.

Pentru reușita intervenției, cele două spitale au colaborat cu furnizori de rețele, efectuând numeroase teste și simulări pentru ca roboții și sistemele 5G să funcționeze impecabil.

Echipa de specialiști a analizat cazul pacientului timp de mai multe săptămâni, a creat un plan chirurgical personalizat și a repetat procedura până la perfecțiune.

„Din punct de vedere medical, aceasta reprezintă un progres major în chirurgia robotică la distanță prin 5G”, a declarat dr. Wang Yanlong.

„Demonstrează că, chiar și în condiții extreme de platou, tehnologia avansată poate permite partajarea de la distanță a resurselor medicale de înaltă calitate, oferind un model viabil pentru reducerea inegalităților în domeniul sănătății în regiunile greu accesibile de mare altitudine din întreaga lume”, a adăugat el.

Expertul a mai explicat că experiența dobândită va deschide calea către intervenții chirurgicale la distanță și mai complexe, putând transforma modul în care serviciile medicale salvatoare de vieți sunt oferite în cele mai inaccesibile locuri de pe glob.