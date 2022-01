Președintele Uniunii Militarilor și Polițiștilor “Mihai Viteazul”, gl.(r) Gabriel Oprea își exprimă convingerea că Nicolae Ciucă este cel mai potrivit prim-ministru pe care îl poate avea România, în această perioada de criză.

“Nicolae Ciucă este cel mai potrivit premier pentru România astăzi, când traversăm această perioada de criză. Este bine că acum primul-ministru este un militar. Sunt convins că pentru militari și pentru toți cei din domeniul de securitate națională, cea mai bună varianta de șef al Executivului este un om provenit din Armata, în contextul frământărilor politice actuale.

Îl cunosc de multă vreme, este un militar adevărat, cu o pregătire excelență și o experiență profesională pe măsură.

Este o perioadă complicată pentru toată lumea. E pandemie, e iarnă, e criză militară, a migranților. Sunt convins că actualul premier este un om cu o carte de vizită în NATO, deci este de bun augur. Sunt convins că va scoate țara din criză. Sunt un om care are experiență poltică, am fost premier, ministru, sunt și președinte al UNPR, știu ce înseamnă o coaliție. Premierul își exercită atribuțiile într-coalitie. Sunt convins că stilul său direct va fi eficient, iar sprijinit de cele două partide, are forța parlamentară ca Executivul să ia măsurile necesare. Și în rândul militarilor și al structurilor din sectorul de securitate sun tfrământări legate de venituri. Eu le-am spus că trebuie să aibă încredere în premierul Ciucă. Sunt convins că dacă Nicolae Ciucă nu era premier, veniturile militarilor erau grav afectate. În momentul în care ai în spate două partide puternice va avea și sprijinul parlamentar necesar ca să putem depăși situația actuală. Un militar este omul providențial pentru aceste momente, pentru România”, a declarat genralul Gabriel Oprea pentru Realitatea PLUS.

Sursa: Realitatea