Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor, a anunțat că persoanele cu dizabilități vor fi scoase în stradă pentru a protesta împotriva Guvernului. Motivul îl reprezintă lipsa banilor la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Hunedoara.

Nistor spune că instituția nu mai are fonduri pentru a asigura mâncarea și medicamentele beneficiarilor. El a declarat că a discutat cu premierul și cu ministrul Muncii, dar nu a primit o soluție. Din acest motiv, a avertizat că de la 1 septembrie va începe o grevă.

„Este o problemă deosebită la DGASPC Hunedoara. Nu mai avem bani să le asigurăm mâncarea și medicamentele. Am vorbit și cu premierul, am vorbit și cu ministrul Muncii și le-am spus că de la 1 septembrie vom face grevă. O să îi scoatem pe toți 1.300 și ceva de oameni cu dizabilități, bătrâni, copii”, a declarat șeful CJ Hunedoara, citat de Hunedoara1 TV.

El a precizat că oamenii vor protesta simbolic, cu tigăi și farfurii goale, pentru a cere doar hrană și tratament pentru beneficiari. „Nu strigăm ‘Jos, Guvernul!’, ci doar vrem să le dăm acestor oameni mâncare și medicamente”, a spus Nistor.

Președintele Consiliului Județean a subliniat că prin acest demers speră să sensibilizeze Ministerul Finanțelor, Ministerul Dezvoltării, Ministerul Muncii, dar și pe premier.

Problemele de finanțare au fost semnalate încă din luna iulie, când Nistor a avertizat că bugetul DGASPC Hunedoara este insuficient pentru desfășurarea activității până la finalul anului.

Sursa: Newsinn