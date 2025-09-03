Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, consideră că Guvernul Bolojan că „mimează reforma prin măsuri superficiale”, cheltuielile fiind reduse doar pentru trei instituţii.

„Am asistat ieri la un teatru foarte ieftin. Premierul Ilie Bolojan a venit în faţa Parlamentului şi ne-a anunţat că va face o mare reformă şi va tăia din cheltuielile uriaşe ale instituţiilor autonome. De ce spun că este teatru? De ce spun că este minciună? Păi, în primul şi în primul rând el a redus aceste instituţii autonome, care sunt cu zecile, la doar trei – ASF, ANCOM şi ANRE. Au uitat de autoritatea de reformă feroviară, de autoritatea rutieră, de autoritatea navală, de toate aceste instituţii autonome care îşi pun ce tarife vor, creează proceduri birocratice pentru firme şi îngroapă economia sub povara birocraţiei şi a taxelor foarte mari. Deci, a redus Guvernul Bolojan toate aceste instituţii autonome care ar trebui reformate la doar trei. După care a redus reforma la două chestiuni. A scăzut cu 30% salariile celor din conducere şi schema de personal cu 10%”, a afirmat Peiu, citat într-un comunicat al AUR.

Peiu susţine că ANCOM şi ANRE ar trebui să fuzioneze

„Oameni buni, reducerea este de faţadă. Se scade un salariu de 15.000 de euro la 11.500 de euro. Păi, preşedintele României are cam 3.000 de euro. Ce facem cu acea diferenţă? De ce minţim electoratul? (…) De ce vă lăudaţi că faceţi reformă când, de fapt, vă faceţi că munciţi? V-aţi suflecat mânecile, aţi apărut la televizor, s-a încruntat Ilie Bolojan şi asta-i tot. Consecinţa asupra economiei, asupra bugetului, zero. Zero tăiat în patru”, a adăugat senatorul AUR Petrişor Peiu.

Guvernul şi-a angajat, luni, răspunderea în faţa Parlamentului pe cinci proiecte de lege din pachetul doi de reformă fiscal-bugetară, printre care şi proiectul de lege privind eficientizarea activităţii unor autorităţi administrative autonome.