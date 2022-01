Cerealele, mai ales consumate în exces, pe motiv că ne ajută la slăbit sau la digestie, nu sunt deloc atât de benefice organismului pe cât se credea.

„Nu stiu de ce mai nou conceptul de hrana sanatoasa inseamna implicit cereale. (…) Toata lumea se indoapa cu ovaz, fibre si seminte, de parca am fi cai. Cuvantul ‘integral’ sau ‘digestiv’ a devenit preferatul consumatorilor, cerealele sunt la moda”, a scris nutriționistul Mihaela Bilic, pe Facebook.

Medicul a explicat că organismul nostru nu este capabil să digere complet unele cereale, mai ales consumate în cantități mari. Aceste produse, spune Mihaela Bilic, pot fie să ne constipe, fie să ne baloneze. În mod cert, adaugă aceasta, ele ne îngrașă”.

”Oare organismul nostru ce zice? El cum se simte avand in vedere ca cerealele sunt ceva nou pentru intestinele noastre incapabile sa digere fibre. Suntem pe Pamant de milioane de ani si doar de 10.000 ani am inceput timid sa digeram amidonul din cereale. Inainte, in paleolitic, hrana noastra era bazata pe produse animale si cateva ciuperci, fructe salbatice, radacinoase. Dar cine a vazut vreun afis legat de sanatate care sa foloseasca imagini cu produse din carne sau peste?!

Ni se induce ideea ca doar ce e vegetal e bun, sigur, sanatos si de slabit. Eu as spune ca sanatos e totul, daca e putin. Ca si din cereale te balonezi, te constipi (taratele au fibre insolubile) si te ingrasi mai ceva decat din carne. Legume da, fara limita, ele sunt sanatatea. Cat despre cereale nu abuzati, suntem inca incapabili anatomic sa ne hranim doar cu ele si sa le digeram complet. Din fericire”, a mai scris medicul Mihaela Bilic.