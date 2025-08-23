Contul oficial de Facebook al ministrului Finanțelor a fost inundat de comentarii critice în ultimele ore, după ce Alexandru Nazare s-a distanțat de responsabilitatea aplicării cotei de TVA de 21% pe facturile de energie electrică din luna iulie. Chiar dacă a invocat legislația fiscală în vigoare, mesajul a generat un val de reacții negative din partea cetățenilor, care-l acuză de cinism, de lipsă de asumare și chiar de o complicitate tăcută cu companiile, prin care statul a încasat mai mulți bani.
„Afirmațiile potrivit cărora românii ar fi „jefuiți” prin aplicarea cotei majorate de TVA la facturile pentru luna iulie sunt false. Regula fiscală este simplă și neschimbată de ani de zile: TVA se aplică în funcție de data facturării sau a plății prevăzute în contract, nu de perioada calendaristică a consumului”, a scris Alexandru Nazare.
Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe, cel care afirmat că statul a fost complice la jefuirea a milioane de români prin lipsa de iplicare
„Niciun fake news, tocmai ați zis că TVA ne vine majorată pe facturile pentru iulie. Deci real news.
Totuși NU ne-ați zis asta înainte de a crește TVA
Să ne scoateți ochii că am fi „beneficiat” de o scădere în 2016 (!) și că acum ne luați banii aceia înapoi este inacceptabil pentru demnitar plătit din TAXELE cetățenilor.
Faptul că declarați nonșalant că nu a existat nicio omisiune arată că ați premeditat această aplicare retroactivă a TVA mărită,” a scris Gheorghe.
„Da, probabil așa e legea dar (…) aveați pârghiile, însă v-a durut iar în (…) de oameni! Bine că protejați în continuare firmele clientelare de partid și companiile de stat cu datorii de miliarde la buget prin inactivitatea ANAF pe care o ai în subordine!!!!” a scris un alt comentaror.
Vineri, Vlad Gheorghe, unul dintre apropiații președintelui, susține că „peste 10 milioane de români sunt jefuiți prin facturile de utilități și alte servicii continue pentru luna iulie” și acuză oamenii din guvernul Bolojan că nu ar fost în stare să modifice un simplu articol, pentru a preveni o astfel de situație.