Oficialii de la CFR Călători s-au răzgândit! Deși au spus că nicio cursă nu va fi afectată și că vor găsi soluții, zeci de trenuri ale CFR Călători și Transferoviar Călători vor fi anulate, începând cu 1 septembrie și 1 octombrie. Decizia vine după ce operatorii nu și-au putut plăti datoriile către CFR SA, administratorul infrastructurii feroviare.

Deși săptămâna aceasta părea că s-a găsit o soluție pentru ca trenurile să circule normal, CFR SA a transmis o dispoziție prin care anunță suspendarea a zeci de curse, din cauza restanțelor la plata Tarifului de Utilizare a Infrastructurii.

CFR Călători nu poate achita peste 41 de milioane de lei și a invocat întârzieri la plata compensațiilor din partea Autorității de Reformă Feroviară.

Președintele Autorității de Reformă Feroviară spune că s-a făcut o plată de 7,5 milioane de lei către CFR Călători și că s-a făcut deschidere pentru 29 de milioane de lei. Cu toate acestea, oficialul se plânge că „CFR Călători are o altă agendă, să oprească trenuri”.