Laura Romina Moldovan, o tânără de 25 de ani, născută în județul Satu Mare, care trăiește în New Jersey, Statele Unite ale Americii, își caută familia naturală.

Printr-o postare pe Facebook, aceasta face un apel către sătmăreni să o ajute să își găsească părinții ”pentru a fi completă”. Tânăra vine cu rugămintea ca cei care citesc postarea ei să nu îi critice și nici să nu îi judece familia naturală pentru că a abandonat-o.

Redăm mai jos scrisoarea tinerei:

”SALUTĂRI din New Jersey,

Numele meu românesc a fost MOLDOVAN LAURA ROMINA. M-am născut „acasă” fără asistență medicală, în Localitatea GHILVACI, Județul Satu Mare, la data de 20 septembrie 1995. A doua zi, am fost internată la spitalul municipal CAREI. După nașterea mea, mama nu a mai fost de găsit în această localitate. Numele ei pe atunci era MOLDOVAN LAURA, din Județul Satu Mare sau Arad. Ceea ce îmi doresc cel mai mult, este să o cunosc, să aflu ce sa întâmplat atunci. Foarte probabil am frați, surori. Cu găsirea mamei mele poate ajung să-l cunosc și pe tatăl meu biologic, la fel toate rudele din partea lor. Poate odată cu trecerea anilor și înaintarea în vârstă are regrete; probabil nu a cunoscut o altă cale, sau chiar o fi fost forțată să ia această decizie. Pentru mine este important să știe că nu îi port nici o vină. Are tot respectul și dragostea mea. De-a lungul anilor m-am gândit continuu la ea. O port în suflet și în gând la fiecare pas. Vă rog să nu o criticați, nici să o judecați. Am crescut frumos într-o familie iubitoare și niciodată nu mi-a lipsit nimic. De a fi completă vreau să știu cine este mama mea. Vă rog DISTRIBUIȚI prietenilor și pe grupurile unde sunteți membrii, cu speranța că apelul meu va ajunge la familia și rudele mele. Mulțumesc mult!!