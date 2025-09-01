Președintele Nicușor Dan a avut luni o întrevedere cu președintele Partidului Popular European, Manfred Weber.

”Îi mulțumesc lui Manfred Weber pentru vizita de astăzi de la Cotroceni. Am avut o discuție consistentă cu președintele Partidului Popular European despre prioritățile comune: o Uniune Europeană sigură, stabilă și o economie competitivă. Vom continua să lucrăm împreună pentru a atinge aceste obiective. Am exprimat, totodată, aprecierea mea pentru sprijinul constant pe care PPE îl acordă României”, a scris șeful statului pe pagina sa de Facebook.

Manfred Weber se află luni într-o vizită la București și a avut o întrevedere și cu premierul Ilie Bolojan. AGERPRES

