În urmă cu câteva zile, în timpul unui antrenament desfășurat în zona Brașovului, rider-ul sătmărean de la Autonet Motorcycle Team, Many Gyenes, a suferit o fractură la piciorul drept.

Aflându-se în perioada de recuperare după operația suferită, Mani va rata pentru prima dată de la înființare, cel mai tare hard enduro din lume, Red Bull Romaniacs.

”Din păcate, anul acesta sunt nevoit să absentez de la Red Bull Romaniacs. Cu câteva zile în urmă, în timpul unui antrenament, am suferit o fractură la piciorul drept și mă aflu în perioada de recuperare. Am luat startul la toate cele 16 ediții organizate până în acest an și am reușit să le termin pe toate. Rămân singurul rider din lume cu acest record, și sper să cresc numărul de finișuri în ediția din 2021”, a scris Mani pe pagina sa de Facebook.