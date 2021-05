Miron Mitrea a vorbit, în această seară, în emsiunea „Culisele puterii”, moderată de jurnalista Marilena Mititelu, despre atentatul mafiot de la Arad, în care un cunoscut afacerist și-a pierdut viața. „Nu suntem invatati cu acest tip de actiuni, si este bine ca se intampla asa, pentru ca Politia Romana stapanea strada, deci a stiut mereu sa controleze strada, in sensul de impuscaturi, omoruri, dar totdeuna cand s-a depasit o limita a reusit sa intervina. Acum nu a reusit la Arad. Nu e in regula. Asta arata o slabiciune”, spune consultantul politic.

Miron Mitrea a aratat ca, in Europa, pe primul loc se afla Suedia, urmata de Croatia, Albania cand vine vorbul de oameni care mor din cauza impuscaturilor, a exploziilor, a crimelor cu violenta, in speta.

„De ce se balbaie cei care ar trebui sa aiba raspunsuri, haideti sa vedem. Ultimii minsitrii de interne seriosi: Vasile Blaga, Ioan Rus, Ionescu de la taranisti. dupa acea a fost Gabi Oprea (…) Restul au fost niste cetateni mai simpatici sau mai putin simpatici care au stat pe fotoliul acesta – unul foarte greu de ministru de Interne – si s-au lasat controlati”, spune Mitrea.

Vorbind despre sefii de politie, Mitrea a spus: „Oamenii astia pierd foarte mult timp pazindu-si scaunul si apoi mergem sa ii batem cu varga ca „Uite ce s-a intamplat”. Interesul este simplu: Vrem sa facem tot timpul numiri politice. Exista un intres economic si politic pentru astfel de numiri. Nesiguranta locului de munca ii pune in situatia de a face anumite lucruri”.

Intrebat daca exista legaturi intre interlopi si politisti, consultantul a raspuns afirmativ, precizand ca e vorba, totusi, de exceptii si ca nu putem generaliza astfel de situatii. In plus de asta, el spune ca in Romania nu avem mafie, ci clanuri de interlopi. „Astea (incidente precum cel de la Arad – n.r.) sunt executii facute de clanuri interlope”, a precizat Mitrea.

Despre lipsa de reactie a ministrului de Interne, Lucian Bode, Miron Mitrea a spus ca singura lui grija a fost sa apara langa Florin Citu ca sa il sprijine la conducerea partidului. „E pensibil. Domne, mai bine fa-te ca lucrezi! In mod cert se stie mai mult decat se spune. Sunt convins ca SRI-ul a dat toate datele”, sustine consultantul politic.

El a amintit de cazul Caracal. „Eu stiu ce a fost acolo. Statul roman ar fi trebuit sa ia anumite masuri. Trebuie facuta ordine. Stiu de ce s-a acoperit cazul de la Caracal. Nimeni nu ne-a cerut sa facem asta. Am vazut un raport al unui procuror din SUA care a spus ca nu intelege ce se intampla aici: „La noi ar fi fost 20 de arestari. Am plecat ca am crezut ca dosarul este inchis. Aici sunt increngaturi, se intampla ceva (spunea procurorul – n.r.).

