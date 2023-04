Consultantul politic Morin Mitrea a analizat reacțiile guvernanților pe marginea găurii de la buget de 20 de miliarde de lei, duminică seară, la Culisele puterii

„Totdeauna bugetele când se fac se supraestimează veniturile și se subestimează cheltuielile, ca să poți acoperi o bună parte. De aici vin și cele două-trei rectificări din an care se fac, de când sunt bugete, nu numai în România, ci in toate țările. Pentru că sunt instituții importante și, când se face bugetul, bat (miniștrii, n.r.) cu pumnii în masă și urlă că au nevoie de bani și vin cu tot felul de hârtii, că nu e vorbă de gălăgie aici, vin cu hârtii, motivează. Iar după aceea, exact cum România nu poate trage toți banii de la Bruxelles, așa nici foarte multe instituții nu pot trage toți bani de la buget. Și te trezești că în unele zone nu e cheltuit și în altele că nu e nevoie de bani.

Eu am folosit foarte bine această chestiune când am fost ministru. Eu aveam gaură în buget și așteptam rectificările și rezolvam problema. Un șef de administrație, că e primar, președinte de consiliu județean, ministru e foarte ușor de judecat după execuția bugetară. El a cerut niste bani, i-a cheltuit sau nu? În jur de 8% in fiecare lună, că asta inseamnă un buget normal. A fost coerent sau a făcut într-o lună zero și în alta mai mult și a rămas cu banii necheltuiți. Și la rectificarea de buget se rezolvă.

Nu știu de ce au venit cu chestia asta (gaura de la buget, n.r.). Toata lumea stie ca exista o diferenta intre ce ne-am programat in buget si cheltuieli. Cred că, acum, ministrul Finanțelor a scos asta (cu gaura din buget, de 10-20 de miliarde de lei, n.r.) ca urmeaza rotativa. Pentru că Ciolacu a zis ca nu ma ocup eu de asta, așa cred eu. Si a scos pe masa această chestiune”, a explicat consultantul politic Miron Mitrea, la Culisele puterii, duminică seară.