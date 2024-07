Analistul politic Miron Mitrea a comentat, duminică seara, la emisiunea „Culisele puterii” de la Realitatea PLUS, atacurile în rafală între liderii coaliției după anunțul lui Nicolae Ciucă privind candidatura la prezidențiale.

„Acum stim exact care vor fi candidatii, chiar daca ei se mai ascund dupa… Daca intelegera PSD-PNL s-a rupt dupa comasare din primavara… In politica nu exista garantii: o intelegere ramane valabila pana in momentul in care toti actorii sunt in acelasi interes. Ei au rupt acordul politic, dar la guvernare sunt impreuna. Asta e o chestie ciudata, care nu le da mana libera sa se bata.

Amandoua partide risca. Ideea ca vor intra amandoi in turul 2 e o utopie. E mai putin probabil sa intre amandoi in turul 2, decat sa intre unul dintre ei cu altcineva.

Daca intra amandoi in turul doi, va fi mai usor sa faca guvernarea, poate”, a declarat Miron Mitrea, referindu-se la liderii principalelor doua partide de pe scena politica, Marcel Ciolacu (PSD) si Nicolae Ciuca (PNL).

Analistul a realizat, in continuare, o analiza la sange a modului in care principalii doi candidati la prezidentiale au ales sa-si faca pre-campanie pana acum.

VEZI ȘI Candidatura lui Ciucă, lansată la Washington, a lui Geoană …la Colonești? Miron Mitrea: E ușor hilară chestia asta

Pre-campania lui Nicolae Ciucă

„Nu are nicio legatura chestia cu „Un ostas in slujna tarii”. El e prieten bun cu presedintele Cehiei si a imprumutat echipa de campanie. Conceptia intregii strategii de promovare a fost foarte bine facuta. Mi-a placut. Chiar mai bine decat prezenta lui.

Cand s-a dus cu Iohannis la Washington a vrut sa-si lanseze candidatura intr-un gest simbolic. Iohannis a disparut de la dineul principal si l-a lasat pe ea – asta nu a fost o intamplare. Daca functioneaza sau nu, vom vedea. A dat bine, dar nu duce in turul 2 chestia asta. I-a marit sansele, sigur”, a spus Mitrea.

Referitor la Mircea Geoana, analistul a spus ca exista multi politicieni care au considerat ca razboiul cu jurnalistii le face bine, plecand de la Traian Basescu. „El era marinarul care se certa cu toata lumea si se certa si cu ziaristii. El a reusit sa pacaleasca odata populatia Romaniei la vot dupa care l-au ajutat cei de-afara sa construiasca povestea aia. Ca dovada ca nu era carismatic, a luat 6 milioane de voturi”, a aratat Mitrea.

„Revenind la Ciuca si Ciolacu, eu am o singura necunoscuta in cap – care este momentul in care ei nu vor mai avea retineri? Sunt convins ca atunci cand se vor declansat alegerile, oamenii din spatele lui Ciolacu se vor repezi la Ciuca si oamenii din spatele lui Ciuca, la Ciolacu. Intrebarea e cat vor ramane eleganti”, a aratat acesta.

De ce e candidatura lui Marcel Ciolacu în coadă de pește

In opinia sa, probabilitatea ca Marcel Cioalcu sa candideze la prezidentiale este de 95%: „Sigur ca mai sunt sondaje care le arata cum sa interpreteze strategia urmatoare. Vor fi sondaje care nu vor fi publice. Aceste sondaje vor batea in cuie strategia pentru a participa la alegeri. Marcel si-a pus congresul la finalul lui august. Eu cred ca el acum e decis sa candideze. Doar sondajele sa dea niste rezultate iesite din comun, el fiind un tip caruia ii place cu pixul pe hartie. Ii place aritmetica electorala. Deocamdata arata bine (sondajele – n.r.). Ce va fi in turul doi, nu putem sti”.

Despre Mihai Tudose ăi acuzațiile de puci în PSD

Miron Mitrea a comentat, duminica seara, si acuzatiile legate de faptul ca Mihai Tudose ar pune la cale un puci in partid.

„Politicienii nu vorbesc pentru presa, ei vorbesc pentru cei care consuma presa. Marcel a dat un semnal. A spus: <<Bai, stiu ce vreti sa faceti, inteleg jocurile voastre. Daca voi castiga, voi fi presedinte. Daca pierd, plec acasa>>. El a mai spus asta.

El trebuie sa dea semnale de forta unor oameni din partid care sunt unsi cu toate alifiile. Sunt primari care sunt la 5-6 mandate. Astia stiu politica, trebuie sa le trimiti mesaje.

Decizia va fi luat in urmatoarele saptamani. Intr-o luna de zile decizia va fi luata. Nu e deloc tarziu. Nu firbe. Nimeni nu crede ca Ciolacu nu va candida, dar asta nu insemna ca nu sunt 2-3% care asteapta”, a explicat analistul.