Mircea Dinescu lansează un atac la adresa decidenților pe care nu îi interesează de omul simplu. Maestrul explică de ce a ajuns țăranul român din producător, culegător în alte țări și trage la răspundere conducerea care privește cetățenii cu dispreț.

„Problema cea mai mare a țăranului român este că după 1989 nu i s-a făcut dreptate. Gândiți-vă că, pe vremea colectivizării, i s-a luat, nu doar pământul, ci s-au luat și carul cu boi și plugul și vaca din bătătură. De fapt, a fost categoria disprețuită, încă de pe vremea lui Ion Iliescu, și la rând toți ceilalți președinți. Și am ajuns ca, după 35 de ani de capitalism, satele să se golească, țăranul român să ajungă din producător, culegător prin alte țări. Problema este că disprețul la adresa țăranului român s-a văzut de curând, în acea poveste legată de faptul că nu sunt lăsați să ude, din râuri sau din propria lor fântână, recoltele. Trebuie să plătească taxe pentru… Da, păi asta seamănă cu chestia cu fumăritul de pe vremea turcilor , atunci când numărau ăia coșurile la case și le luau taxe amărâților. Nu există niciun proiect de țară, există un dispreț față de țară și am văzut că acum controlează cu drone casele care nu sunt înregistrate, sau care mă rog sunt construite ilegal. Trebuie băgate drone în Parlamentul României, trebuie băgate drone în instituțiile statului pentru că aici e problema”, a declarat pentru Realitatea PLUS, poetul Mircea Dinescu.