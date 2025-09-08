O nouă ediție a Programului de titluri de stat Tezaur este lansată luni, 8 septembrie, de către Ministerul Finanțelor, care oferă persoanelor fizice posibilitatea de a investi în titluri de stat cu dobânzi neimpozabile de până la 7,85%.

Astfel, în perioada 8 septembrie – 3 octombrie 2025, românii pot investi în titlurile de stat Tezaur, cu maturităţi de 1, 3 şi 5 ani şi dobânzi anuale de 6,90%, 7,50%, respectiv, 7,85%. Titlurile de stat au valoare nominală de 1 leu şi sunt emise în formă dematerializată.

Titlurile de stat pot fi cumpărate online, în perioada 8 septembrie – 1 octombrie 2025, prin platforma Ghişeul.ro, iar în intervalul 8 septembrie – 2 octombrie 2025, numai de către persoanele fizice înregistrate în Spaţiul Privat Virtual (SPV).

„Operaţiunile disponibile online includ deschiderea contului de subscriere, subscrierea propriu-zisă şi viramentul sumelor din contul de subscriere către un cont bancar. Detalii suplimentare sunt disponibile în Ghid Tezaur online şi Tezaur online”, precizează instituţia în comunicat.

De asemenea, titlurile Tezaur mai pot fi achiziţionate în perioada 8 septembrie – 3 octombrie 2025 de la sediul unităţilor Trezoreriei Statului, iar între 8 septembrie – 2 octombrie 2025 (în mediul urban) şi 8 septembrie – 1 octombrie 2025 (în mediul rural), prin subunităţile poştale ale CN Poşta Română S.A.

Ministerul Finanţelor menţionează că printre avantajele investiţiei în Programul Tezaur sunt veniturile neimpozabile şi dobânda anuală care se plăteşte la datele de plată prevăzute în prospectul de emisiune.

Potrivit sursei citate, sunt eligibile persoanele fizice care au împlinit vârsta de 18 ani la data efectuării subscrierii. Fondurile obţinute de Ministerul Finanţelor în calitate de emitent, ca urmare a emisiunii de titluri de stat, vor fi utilizate pentru finanţarea deficitului bugetar şi refinanţarea datoriei publice.