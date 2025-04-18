Cea mai mare sărbătoare a românilor se vede la Realitatea Plus, Televiziunea Poporului, cu un maraton de muzică de muzică și tradiții românești, cu invitați unul și unul și surprize uriașe.  

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Realitatea de Satu Mare

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