Echipa engleză de fotbal Manchester City a anunţat, joi seară, prelungirea contractului cu antrenorul Pep Guardiola.

Noua înțelegere dintre cele două părți este valabilă doi ani, notează Radio România Sport.

Inițial, presa britanică a speculat o prelungire de un an a contractului.

„Manchester City înseamnă atât de mult pentru mine. Acesta este cel de-al 9-lea sezon al meu aici; am trăit atât de multe momente uimitoare împreună. Am un sentiment cu adevărat special pentru acest club. Acesta este motivul pentru care sunt atât de fericit să rămân pentru încă două sezoane. Am mai spus asta de multe ori, dar am tot ce şi-ar putea dori un antrenor şi apreciez asta foarte mult. Să sperăm că acum putem adăuga mai multe trofee la cele pe care le-am câştigat deja. Acesta va fi obiectivul meu”, a declarat tehnicianul catalan.

Pe banca Man City, Pep Guardiola a câştigat până acum 18 trofee importante, inclusiv 6 titluri în Premier League şi o Ligă a Campionilor.

Sezonul precedent, Man City s-a impus în Premier League, Cupa Angliei și în Liga Campionilor, fiind cel mai bun sezon din istoria de 130 de ani a clubului.