Purtătorul de cuvânt al PNL, Ionuţ Stroe, a declarat că şedinţa de miercuri seară, convocată pentru ora 19:00, vizează organizarea partidului pentru cele două campanii electorale, potrivit Realitatea Plus.Robert Sighiartău, Adrian Cozma, declarații înainte de ședința de la Vila Lac, ora 19:00

Europarlamentarul Robert Sighiartău, unul dintre cei mai mari oponenți ai colaborării cu PSD, a declarat că trebuie găsită „o soluție ca PSD să plece de la guvernare, pentru că știți foarte bine că PSD își subordonează instituțiile și le folosește în bătălia aceasta electorală”, potrivit Realitatea Plus.

TU DECIZI! Robert Sighiartău, vicepreședintele PNL: Marcel Ciolacu nu și-a respectat cuvântul față de Nicolae Ciucă, această alianță nu trebuie

Ruptură în Coaliție. Marcel Ciolacu: „Nu m-a sunat Ciucă, nu l-am sunat”. În ce condiții își depune MANDATUL

„Dacă domnul Ciolacu are onoare, pentru că în 2023 a spus că în momentul în care relația dintre domnul Ciucă și domnul Ciolacu se va întrerupe, atunci el își va da demisia și va depune mandatul la domnul Iohannis. Păi dacă are onoare, să facă lucrul ăsta. Noi am adus PSD la guvernare, noi trebuie să-l facem să plece”, a afirmat și deputatul Adrian Cozma, înainte de a intra la ședința de la Vila Lac.