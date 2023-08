Presedintele Klaus Iohannis a transmis, marti, un mesaj in cadrul discursului sustinut cu prilejul ceremoniei oficiale de Ziua Marinei Romane de la Constanta, seful statului subliniind ca Europa se confrunta in prezent cu provocari uriase ca urmare a conflictului din Ucraina. Presedintele a amintit, in context, si de atacurile recente de pe Dunare, pe care le-a catalogat ca reprezentand, de asemenea, „riscuri semnificative” la adresa securitatii din Marea Neagra.

„Buna ziua tuturor si La multi ani! Îmi face o deosebită plăcere să fim împreună în această zi de sărbătoare, dedicată marinarilor militari și civili. Este emoționantă prezența atât de multor oameni la aceste ceremonii prilejuite de Ziua Marinei Române, care sunt deja o tradiție așteptată, în fiecare an, cu multă bucurie. Ziua de 15 august a devenit, iată, un prilej de a ne reaminti de simbolurile națiunii noastre, care ne inspiră să fim mai aproape unii de alții și să înțelegem, din nou, cât de puternici putem fi împreună, pentru a ne construi un viitor mai bun. Dragi marinari, Aveți admirația și recunoștința noastră pentru devotamentul și demnitatea cu care purtați drapelul României pe mările și oceanele lumii. Profesia dumneavoastră vă definește ca oameni care au ales un mod de viață presărat cu provocări și sacrificii, dar și cu satisfacții pe măsură. Gândurile noastre de prețuire și gratitudine se îndreaptă astăzi și către cei care și-au dedicat viața și au făcut suprema jertfă sub pavilionul național. Aducem, astfel, un pios omagiu eroilor mărilor și oceanelor. Doamnelor și domnilor, Ne aflăm în vecinătatea războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, iar recentele escaladări, inclusiv atacul asupra infrastructurii civile ucrainene de pe Dunăre, în apropierea apelor teritoriale și a țării noastre, reprezintă riscuri semnificative la adresa securității în Marea Neagră. Acest context subliniază provocările cu care ne confruntăm în Europa, dar și relevanța României ca pilon de stabilitate regional. Importanța strategică a regiunii Mării Negre pentru securitatea spațiului euroatlantic este astăzi incontestabilă, așa cum a fost subliniată și la Summitul recent al Alianței Nord-Atlantice de la Vilnius. România reprezintă un centru important de greutate al posturii întărite de descurajare și apărare a NATO, iar prezența și activitatea celor 5.000 de militari aliați în țara noastră demonstrează pe deplin unitatea, solidaritatea și angajamentul nostru neclintit, ca Aliați, față de prevederile Tratatului Nord-Atlantic, inclusiv în ceea ce privește apărarea colectivă. Militarii români și Aliați se instruiesc și își consolidează aici, la Marea Neagră, capacitatea de a avea acțiuni militare în comun, în deplină compatibilitate. Demonstrăm astfel că suntem hotărâți să ne sprijinim și să ne apărăm reciproc în cadrul NATO. Le mulțumesc și cu această ocazie militarilor din Statele Unite ale Americii, Franța, Polonia, Portugalia, Belgia, Italia, Marea Britanie, Țările de Jos, Spania, Macedonia de Nord și Luxemburg pentru prezența lor în țara noastră. Am consolidat securitatea României și vom continua eforturile de întărire a structurilor NATO de pe teritoriul României, în special a grupului de luptă NATO înființat la Cincu în 2022, care reprezintă o componentă importantă a procesului amplu și permanent de consolidare a posturii Aliate de descurajare și apărare pe Flancul Estic și în regiunea Mării Negre, pe termen lung. Doamnelor și domnilor, România, ca membră a NATO, se bucură în prezent de cele mai solide garanții de securitate, din dubla postură a țării noastre de beneficiar și, totodată, de contribuitor important la îmbunătățirea securității regionale și euroatlantice. În același timp, alături de ceilalți Aliați din NATO, România va continua să susțină Ucraina cât va fi necesar, în lupta sa pentru pace și libertate. Vom oferi ca și până acum sprijin politic și practic multidimensional Kievului, atât bilateral, cât și prin contribuția la proiectele NATO dedicate Ucrainei. Vom participa la instruirea militarilor ucraineni în cadrul misiunii de asistență militară a Uniunii Europene și vom găzdui viitorul hub regional de antrenament pentru piloții de pe aeronavele F-16, un centru care va deservi deopotrivă piloți români, Aliați și ucraineni. În paralel, vom continua să ne coordonăm în cadrul Uniunii Europene pentru a gestiona eficient consecințele multiple ale războiului din Ucraina. Ne vom menține sprijinul pentru parcursul european al Kievului și vom pleda pentru acordarea de asistență europeană substanțială Ucrainei pe toate palierele. Dragi marinari, Sunteți expresia profesionalismului și a dăruirii într-o carieră militară dificilă, dar esențială pentru apărarea țării noastre. Forțele Navale Române contribuie semnificativ la îmbunătățirea securității regionale, europene și euroatlantice. Misiunile desfășurate alături de aliații și partenerii noștri din NATO și din Uniunea Europeană pentru ca apele teritoriale și cele ale lumii să fie mai sigure dovedesc pe deplin acest fapt. Vă felicit pentru îndeplinirea misiunilor voastre și vă urez mult succes în continuare! Marinarilor civili le doresc călătorii în siguranță pe mările și oceanele lumii și să se întoarcă mereu cu bine acasă! Fie ca Sfânta Fecioară Maria, protectoarea Marinei României, să vă aibă în pază și ocrotire! La mulți ani și bun cart înainte!”, a transmis seful statului.