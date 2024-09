Preşedintele Comisiei pentru tineret şi sport din Senat, Bogdan Matei, i-a promis preşedintei Agenţiei Naţionale pentru Sport, Elisabeta Lipă, în cadrul conferinţei „Diplomaţia Sportivă”, care are loc, marţi, la Palatul Parlamentului, că săptămâna viitoare va depune o iniţiativă legislativă prin care ANS să beneficieze de 2% din taxa de licenţiere a societăţilor care activează în industria jocurilor de noroc.

Bogdan Matei a explicat, pentru AGERPRES, care sunt paşii care vor fi făcuţi astfel încât ANS să ajungă să beneficieze de aceste sume.

„Este o continuitate a modului de legiferare, pentru că noi anul trecut am legiferat 2% din această taxă de licenţiere pentru Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, iar în urma unui amendament pe care l-am depus, am obţinut 0,2% pentru Comitetul Paralimpic. Între timp, Agenţia Naţională pentru Sport, reprezentată prin doamna Elisabeta Lipă, a avut o Ordonanţă de Guvern ce îi dă posibilitatea la venituri proprii, ceea ce ne dă nouă drum liber să facem această iniţiativă legislativă, care aduce un plus financiar către ANS, pentru ca apoi să fie repartizat către ceea ce înseamnă activitatea sportivă. Din punctul meu de vedere, este foarte important că aceste sume să meargă strict către activitatea de performanţă şi către sectorul juvenil. Săptămâna viitoare vom avea şedinţa Comisiei pentru Tineret şi Sport din Senat, în care voi prezenta colegilor mei ceea ce am stabilit astăzi şi sper ca la sfârşitul săptămânii viitoare să depunem acest proiect legislativ pe parcursul de legiferare, Senatul fiind prima cameră sesizată, şi apoi mergând la Cameră Deputaţilor pe dezbateri. Şi sperăm să avem şi succes în această iniţiativă”, a declarat Matei pentru AGERPRES.

El a precizat că suma de care ar beneficia ANS în urma acestei iniţiative legislative s-ar situa în jurul unui milion de euro anual.

„Sper să nu greşesc suma, dar cred că este undeva la 800.000 de euro, asta depinde şi de ceea ce se întâmplă în sistemul jocurilor de noroc cu noua legislaţie. Dar, în momentul în care noi am iniţiat această lege, cred că era vorba despre 800.000-1.000.000 de euro la momentul respectiv. Astăzi nu aş putea să vă spun cu exactitate”, a adăugat senatorul român.

Preşedinta Agenţiei Naţionale pentru Sport, Elisabeta Lipă, a afirmat că suma provenită din 2% din taxa de licenţiere a caselor de pariuri ar fi benefică sportului românesc, având în vedere că statul român nu poate acoperi toate nevoile acestuia.

„Este extrem de important pentru sportul românesc. Şi mă bucur că se dă o importanţă deosebită sportului, pentru că realizăm că sportul este cel mai bun ambasador al acestei ţări. Şi dacă vorbim de Jocurile Olimpice şi Paralimpice, iată cât de fericiţi suntem atunci când urcăm steagul românesc pe cel mai înalt catarg. Şi din această conferinţă trebuie să iasă ceva frumos. Am primit o promisiune şi asta pentru că niciodată bugetul statului nu va putea acoperi nevoile sportului, pentru că sportul se dezvoltă ca inteligenţa artificială, cu viteza luminii, are nevoie de o tehnologie nouă, ca tot ceea ce au la dispoziţie adversarii noştri. Şi dacă nu ţinem pasul cu ei, normal că rămânem în urmă. Dacă ne dorim să fim mai buni de la o ediţie la alta, atunci trebuie să investim. Cum să investim, pentru că statul nu poate acoperi toate nevoile aşa cum spuneam? Şi dacă s-a putut pentru alte instituţii, şi asta este foarte bine, atunci şi Agenţia Naţională pentru Sport trebuie să beneficieze de un procent, pentru că are grijă toate cele 80 de federaţii, 70 finanţate, şi ştiţi cum e întotdeauna, oricât ai da, nu ajunge, tot timpul va fi cineva nemulţumit. În funcţie de priorităţi, de rezultate, de evaluare, şi investiţia poate fi pe măsură. Eu îmi doresc din tot sufletul ca acest lucru să se întâmple, mai ales că au promis. Eu nu mă las. Şi de felul meu sunt foarte norocoasă şi sunt ferm convinsă că va ieşi ceva bun din toată această poveste frumoasă”, a declarat Elisabeta Lipă pentru AGERPRES.

Fost ministru al Sportului, Bogdan Matei a precizat că sportul românesc are nevoie şi de alte modificări legislative pentru a se putea dezvolta.

„Orice sumă este benefică pentru sportul românesc. Cu o direcţionare corectă, orice sumă este benefică şi va trebui să facem paşi importanţi în ceea ce înseamnă legea sponsorizării. Şi va trebui să avem o dezbatere amplă cu toţi actorii implicaţi pentru a vedea ceea ce putem face ca această lege a sponsorizării, şi aici mă refer la mediul privat. Va trebui să facem o analiză şi pe Legea 350 şi pe Legea 500, care prevede astăzi facilităţile pe care mediul privat le are pentru a direcţiona anumite sume către sportul de performanţă. Este un ansamblu de legi”, a afirmat Bogdan Matei.

Mai multe personalităţi din lumea sportului, precum Elisabeta Lipă sau Mihai Covaliu, dar şi reprezentanţi ai corpului diplomatic participă la conferinţa „Diplomaţia Sportivă”, organizată, marţi, de Comisia pentru politică externă şi Comisia pentru tineret şi sport din Senatul României, în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Externe, Comitetul Olimpic şi Sportiv Român (COSR) şi Institutul Sportiv Român (ISR), la Palatul Parlamentului.

Evenimentul este structurat în format „masă rotundă” cu trei teme principale de dezbatere cu speakeri desemnaţi, intitulând-se: „România pe harta diplomaţiei sportive”, „Sportul ca instrument diplomatic” şi „Sportul ca brand de ţară”.

Printre speakeri se numără şi preşedintele Comisiei pentru politică externă din Senat, Titus Corlăţean, preşedintele Comisiei pentru tineret şi sport din Senat, Bogdan Matei, şi directorul general al Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES, Claudia Nicolae.

Desfăşurată în marja celor mai importante evenimente sportive din acest an – Campionatul European de fotbal din Germania, Jocurile Olimpice din Franţa şi decizia Comitetului Internaţional Olimpic de a organiza prima ediţie a Jocurilor Olimpice de Esports -, conferinţa reuneşte la aceeaşi masă reprezentanţi ai administraţiei publice centrale, ai corpului diplomatic acreditat la Bucureşti, ai federaţiilor sportive naţionale, ai mediului privat, societăţii civile şi mass-media, precum şi sportivi.

Cu acest prilej are loc şi un vernisaj al expoziţiei de fotografie „110 ani de olimpism în România”, imagini de colecţie surprinse de fotoreporterii AGERPRES de-a lungul multor ediţii ale Jocurilor Olimpice, fragmente de istorie sportivă.

Conferinţa cu tema „Diplomaţia Sportivă” este organizată şi găzduită de Senatul României prin Comisia pentru politică externă şi Comisia pentru tineret şi sport, sub patronajul Ministerului Afacerilor Externe, Comitetului Olimpic şi Sportiv Român şi Institutului Sportiv Român.

