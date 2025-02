Compania aeriană Fly Lili va reveni, la debutul sezonului estival, pe Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav.

Operatorul aerian va avea curse charter, de la Tel Aviv, de două ori pe săptămână, a anunțat managerul companiei, Jurgen Faff.

De asemenea, la solicitarea agenției de turism israeliene care și-a propus să aducă în România, la munte și la mare în această vară, peste 20.000 de turiști israelieni, vor fi operate și câte trei curse săptămânale spre Constanța.

„Suntem bucuroși că Fly Lili a fost ales pentru aceste zboruri și cu siguranță o să facem o treabă bună. În cazul ăsta zburăm charter, unde este puțin diferit față de cursele regulate, pe care le-am suspendat temporar. Deocamdată ne concentrăm pe charter”, a spus Jurgen Faff, citat de Radio România Brașov FM.

Zborurile în sistem charter, în baza acestor contracte, vor începe în luna mai, a precizat inițiatorul proiectului.

„Noi o să începem să operăm zboruri pe Aeroportul Brașov începând cu luna mai, deocamdată până în octombrie, cu speranța ca piața să ceară să continuăm. Avem încredere foarte mare și în piața de – să zic așa – turismul religios din zonă, cei care doresc să vină în Țara Sfântă; și este o combinație bună cu turiștii care vin din Israel către România și către Brașov. Știm deja de ani de zile că, de fapt, turiștii din Israel care vin pe București, în mare parte ajung și în Brașov, unii două nopți, alții patru nopți. Încercăm să transformăm Brașovul într-o destinație de city break pentru sindicatele mari din Israel, care până acum au ales doar Bucureștiul”, a spus Meidan Butnaru.

Compania Fly Lili va avea și o cursă de linie, de două ori pe săptămână, pe ruta Tel Aviv – București.

Brașovul are al doilea aeroport din lume construit de la zero cu tehnologia turnului virtual, dar are un grad de încărcare superior celui din Suedia unde a fost construit primul de acest gen.

ROMATSA pregătește o nouă serie de controlori de trafic aerian pentru Brașov.

Parcursul unui candidat pentru postul de controlor începe cu multe luni înainte de a intra în pregătire, de fapt. Concret, candidații dau teste eliminatorii, trec printr-o evaluare medicală strictă și intră într-un curs general. Abia după un examen devin stagiari și de acolo începe în fapt specializarea, spune directorul ROMATSA Arad, Florin Manta.