Poate că cei de la PNL sau USR care critică măsura nu sunt preocupați de prețurile la făină, la mălai sau la cartofi. Când te-ai obișnuit să mănânci doar la restaurant nu mai știi care sunt prețurile din piață…, dar milioane de români cu venituri mici și medii ar fi loviți în plin de creșterea prețurilor la aceste alimente!”, arătat fostul ministru al Muncii.

El avertizează că ridicarea plafonării ar duce la scumpiri masive și promite că PSD va interveni în Parlament dacă Guvernul nu va prelungi această măsură.

„Renunţarea la plafonarea adaosului comercial în cazul alimentelor de bază, care ar urma să fie ridicată de la 1 octombrie. Voi cere urgent clarificări partenerilor de guvernare, pentru că este o decizie pe care nu am discutat-o în Coaliţie şi cu care PSD nu poate fi de acord! Specialiştii spun că ridicarea plafonării ar creşte imediat inflaţia cu încă 2-3 puncte procentuale, consumul ar scădea, iar puterea de cumpărare a românilor se va prăbuşi!”, a declarat Grindeanu, într-o postare pe Facebook.

Lista alimentelor pentru care am putea plăti mai mult din toamnă

Specialiștii avertizează că dacă dispare plafonarea prețurilor alimentelor de bază, scumpirile vor fi inevitabile.

Lista alimentelor pentru care va dispare plafonarea de la octombrie:

– pâinea albă simplă (între 300 și 500 grame)

– laptele de consum cu 1,5% grăsime (excluzând varianta UHT)

– telemeaua vrac

– iaurtul simplu cu 3,5% grăsime (maxim 200 grame)

– făina albă de grâu până la 1 kg

– mălaiul

– ouă

– uleiul de floarea-soarelui până la 2 litri

– carnea proaspătă de pui și porc (inclusiv pulpe și aripi)

– legumele de sezon (roșii, ceapă, castraveți, morcovi, ardei, usturoi, fasole uscată)

– fructele precum mere, prune, pere și struguri

– cartofii albi

– zahărul alb tos

– smântâna cu 12% grăsime

– untul până la 250 grame

– magiunul