Liderul AUR, George Simion, a lansat un atac virulent în plenul Parlamentului, cu ocazia depunerii moțiunii privind blocarea hidrocentralelor construite înainte de 1989. Simion a acuzat partidele aflate la guvernare că folosesc justiția ca armă politică și că încearcă să elimine adversarii prin metode abuzive.

„Aveți o obsesie legată de AUR. AUR este sursa problemelor pentru care justiția nu funcționează în România, pentru care statul nu funcționează?! Voi, care sunteți la guvernare, nu mai aveți pe cine să arătați cu degetul,” a declarat Simion, criticând dur modul în care este tratat economistul Călin Georgescu, dspre care a afirmat că este adus săptămânal la controlul judiciar pentru a fi „sacrificat ritualic de o justiție care nu mai este justiție”.

Simion a continuat, acuzând USR că a devenit „o grupare extremistă de stânga care încearcă din ce în ce mai mult să-și elimine adversarii politici” și că „semănați din ce în ce mai mult cu o bandă de extremă stângă din Statele Unite care încearcă prin justiție și prin violență să-și impună punctul de vedere”.

În final, liderul AUR a subliniat că mișcarea suveranistă pe care o reprezintă a fost votată de o mare parte din cetățeni și a acuzat guvernarea din care face parte și USR de responsabilitate directă pentru „dezastrul din țară”.

Sursa: Realitatea din AUR