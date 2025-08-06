Gelu Voican Voiculescu, cercetat alături de Ion Iliescu în dosarul Revoluției, a făcut declarații tranșante despre moartea fostului președinte și despre atacurile lansate în spațiul public după decesul acestuia.

„În asemenea momente nu se fac judecăți! În primăvara lui ’90, Ion Iliescu efectiv ne-a salvat de la dezintegrarea statului”, a transmis Voican Voiculescu, într-o intervenție la Realitatea PLUS.

Fostul vicepremier a subliniat că România a cunoscut o reconfigurare istorică majoră sub conducerea lui Iliescu, marcând aderarea la NATO și Uniunea Europeană. Totodată, a lansat acuzații dure la adresa celor care critică organizarea funeraliilor naționale.

„Sub Ion Iliescu am intrat în NATO și Uniunea Europeană. Actualii contestatari care îndrăznesc să pună în discuție oportunitatea funeraliilor naționale sunt niște mizerabili odioși care nu au niciun fel de rușine nici în fața morții, nici în fața tradițiilor”, a mai spus Voican Voiculescu.

El a insistat că evenimentele din decembrie 1989 au fost o Revoluție autentică, nu o lovitură de stat. „A fost o schimbare radicală de sistem politic, este limpede că a fost o Revoluție. Asta este definiția unei revoluții: noi am trecut de la un sistem de dictatură la o democrație parlamentară, nu există lovitură de stat”, a conchis acesta.

Sursa: Newsinn