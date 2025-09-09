Naționala de fotbal a României joacă marți seară, la Nicosia, împotriva reprezentativei Ciprului, într-o partidă din grupa H a preliminariilor pentru Campionatul Mondial din 2026.

În meciul tur, disputat la București, în luna iunie, tricolorii s-au impus cu 2-0, prin golurile marcate de Florin Tănase și Dennis Man. România vine după eșecul din amicalul cu naționala Canada, scor 0-3, în timp ce selecționata Ciprului a pierdut, scor 0-1, în deplasare, cu Austria.

Partida este considerată una decisivă în lupta pentru calificarea directă la Mondial, elevii lui Mircea Lucescu având însă și șansa unei prezențe la baraj, prin statutul de câștigătoare a Ligii C din Liga Națiunilor.

În grupă, tricolorii sunt pe locul 3, cu 6 puncte, depășiți de Austria, cu 9 puncte, dar și un meci mai puțin disputat, în timp ce Bosnia și Herțegovina are 12 puncte.

Brigada de arbitri care va conduce meciul este din Slovenia.

Central va fi Matej Jug, ajutat la cele două linii de Matej Žunič și Manuel Vidali, iar rezervă va fi Rade Obrenovič. În camera VAR se vor afla Asmir Sagrković și Alen Borošak.

Ediția din 2026 a Cupei Mondiale va fi găzduită de trei țări: Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada.

Se califică direct câștigătoarele celor 12 grupe preliminare, în timp ce echipele de pe locurile 2 împreună cu cele mai bune 4 câștigătoare de grupe din Liga Națiunilor vor fi împărțite prin tragere la sorți și vor disputa două jocuri de baraj (semifinală și finală) pentru a se stabili ultimele 4 naționale europene calificate.