Fitch a menținut ratingul suveran al României la „BBB minus”, cu perspectivă negativă, se arată într-un comunicat al agenției de evaluare financiară.

Ratingul României „BBB minus” este susținut de apartenența la UE și este asociat cu intrările de capital care sprijină convergența veniturilor și finanțele externe. PIB-ul per capita și guvernanța sunt peste ale altor țări cu rating BBB. Această soliditate este pusă în balanță de deficitele gemene bugetare și de cont curent, mari și persistente, rapida creștere a datoriei publice, polarizarea politică și datoria externă netă destul de ridicată, se arată în comunicat.

Perspectiva negativă reflectă deteriorarea semnificativă a finanțelor publice ale României, demonstrată de deficitul fiscal ridicat și creșterea rapidă a raportului datorie guvernamentală /PIB. Incertitudinile politice s-au atenuat, iar noul Guvern a introdus un pachet ambițios de consolidare fiscală. Totuși, apar riscuri semnificative la adresa consolidării fiscale pe termen mediu în urma creșterii economice slabe, a dificultăților de implementare, a istovirii fiscale și a polarizării politice ridicate, avertizează Fitch.

Un pachet ambițios de consolidare fiscală a fost anunțat și adoptat rapid în iulie, pe baza activității comune a președintelui și Guvernului. Cu toate acestea, costul

socio-economic al ajustării fiscale și tensiunile din cadrul coaliției aflate la guvernare rămân dificultăți politice semnificative. În plus, cele mai mari partide din coaliție – PNL, partidul de centru dreapta al lui Ilie Bolojan, și PSD, centru-stânga – au convenit ca Bolojan să facă loc unui nou premier PSD în 2027, ceea ce ar putea duce la incertitudini politice, mai scrie agenția de rating.

România a demarat consolidarea fiscală, deși de la o poziție de început extrem de slabă în 2024, deficitul general guvernamental fiscal situându-se la 9,3% din PIB. După măsurile implementate la finalul lui 2024 de fostul Guvern, impactul bugetar al pachetului din iulie este estimat de Executiv la aproximativ 1% din PIB anul acesta, cu majorarea TVA (2 puncte procentuale (pp) la rata standard, 2 – 6 pp la rata redusă), în vigoare din august 2025, ca principală măsură pe partea de sursă de venituri. Noi măsuri de înăsprire sunt programate în ianuarie 2026, incluzând încă un an de înghețare a salariilor și pensiilor în sectorul public.

Cu toate acestea, Fitch se așteaptă ca deficitul general guvernamental fiscal al România să rămână printre cele mai ridicate în categoria țărilor cu rating BBB, deficitul urmând să scadă la 7,4% din PIB în 2025, 6,3% din PIB în 2026 și 5,9% din PIB în 2027. Aceste previziuni țin cont de efectele secundare, cum ar fi efectul negativ asupra PIB-ului al înăspririi fiscale. Guvernul pregătește noi măsuri de consolidare fiscală, pe partea de venituri și cheltuieli, în strânsă cooperare cu Comisia Europeană, dar acestea nu sunt încă finalizate și nu au fost incluse în previziunile fiscale, precizează Fitch.

Creșterea economiei României rămâne sub 1% din primul trimestru din 2024 cea mai mare parte a timpului, indicând compromisurile dificile între consolidarea fiscală și creșterea anticipată în următorii doi-trei ani. Conform prognozelor Fitch, avansul PIB-ului nu va ajunge la rata potențială de creștere de 2% cel puțin până în 2027, dar riscurile descendente sunt sub control, claritatea mai mare privind calea consolidării fiscale sprijinind încrederea și finanțarea externă. Fitch estimează o creștere de 0,7% a economiei anul acesta, practic similară cu cea din 2024. De asemenea, agenția se așteaptă la o stabilizare a creșterii la aproximativ 1,2% în 2026 și 2027, beneficiind de pe urma fondurilor europene și a unei redresări a creșterii zonei euro.

Inflația ridicată reprezintă o slăbiciune pentru ratingul României, consideră Fitch, exacerbată de impactul inflaționist al majorării TVA. Din mai 2021 inflația rămâne peste ținta BNR de 2,5% +/-1pp și inflația medie în perioada 2024-2026 este estimată la 6,5%, un nivel dublu față de media statelor cu rating BBB.

Datoria guvernamentală generală brută a crescut la 55% din PIB la finalul lui 2024, ușor sub media statelor cu rating BBB de 56%. Luând în considerare pachetul inițial de consolidare al Guvernului, Fitch se așteaptă ca ponderea datoriei ca procent din PIB să continue să crească la 63,4% în 2027, și ar putea ajunge la 70% până în 2029. Consolidarea fiscală doar va atenua presiunile asupra datoriei, ținând cont de deficitul extrem de ridicat, avertizează agenția.

Deficitul de cont curent s-a adâncit la 8,4% din PIB în 2024, de la 6,6% din PIB în 2023, în urma slăbiciunii exporturilor. Fitch se așteaptă ca deficitul de cont curent să scadă sub 7% din PIB până în 2026, în urma reducerii cererii pentru importuri, din partea sectorului public și privat, consolidarea fiscală ducând la scăderea veniturilor reale disponibile. Fitch estimează că datoria externă netă va crește la 26% din PIB în 2027, de la 22% din PIB în 2024, mult peste media proiectată în cazul statelor cu rating BBB, de 3%

În opinia Fitch, factorii care ar putea duce, individual sau colectiv, la o acțiune negativă de rating ar fi eșecul implementării măsurilor suplimentare de consolidare fiscală, care pe termen mediu au ca efect stabilizarea datoriei publice, și efectele negative la adresa lichidității și finanțării externe, sau stabilității macroeconomice, de pe urma incertitudinilor politice ridicate sau a deficitelor persistent ridicate.

Printre factorii care ar putea duce, individual sau colectiv, la acțiuni pozitive de rating, se află încrederea că progresele solide înregistrate cu consolidarea fiscală vor sprijini stabilizarea datoriei ca procent din PIB pe termen mediu, și reducerea gradului de îndatorare externă și a riscurilor de finanțare externă, în urma îmbunătățirii structurale a deficitului de cont curent, se arată în raport.