Angajatii SPJ Salvamont Maramureș si ai SPJ Salvamont Satu Mare care au participat azi noapte la actiunea comună de căutare a femeii ratacite/pierdute (persoana de sex feminin, in varsta, in jur de 78 ani, cu istoric in ceea ce priveste probleme medicale existente – un avc anterior si un pre infarct, plus obezitate) într-o zona dificila la cativa km de satul Crucișor, jud Satu Mare.

Solicitarea a venit aseara tarziu in noapte chiar daca persoana era de negasit inca de ieri de la ora 15.30 iar Salvamont Maramureș a reactionat prompt la cererea colegilor din judetul vecin fiindca atunci cand e vorba de viața unei persoane nimic nu e mai important.

”Azi dimineață in jurul orei 07.02 (adica la mai putin de o ora dupa ce ajunsesem acasa) un apel de la 112 ne-a anunțat ca persoana a fost găsită de apartinatori in viata, fara nicio problema, la cuscra ei, in localitate, la o alta adresa, unde ajunsese inca de aseară.

Cu toate ca azi noapte intrebasem de cateva ori apartinatorii daca au verificat ca nu cumva femeia sa fi ajuns la domiciliu si noi sa o cautam zadarnic sau daca putea sa mearga in alta parte raspunsul a fost de fiecare data negativ”, potrivit salvamontistilor.

Cei peste 40 oameni implicati (politie, ISU, echipaj SMURD, Jandarmerie, Primăria locala in frunte cu primarul, padurari, oameni din sat) participanti la actiunea de cautare probabil răsuflă ușurați iar cautarile persoanei ratacite/pierdute s-au incheiat.