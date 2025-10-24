Elicopterul SMURD a fost chemat de urgență la Satu Mare pentru a transporta un pacient de 71 de ani diagnosticat cu sindrom coronarian acut non-STEMI.

Solicitarea a venit din partea Unității de Primire Urgențe Satu Mare, unde medicii au decis că bărbatul are nevoie de tratament specializat într-un centru de cardiologie.

Pacientul a fost transferat la Institutul Inimii din Cluj-Napoca, acolo unde va primi îngrijirile necesare.

Intervenția rapidă a echipajului SMURD s-a dovedit vitală, oferindu-i bărbatului șansa la un tratament prompt într-o situație medicală extrem de gravă.

Sursa: Realitatea de Satu Mare