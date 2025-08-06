Doi români stabiliți în Spania au fost condamnați în Germania la câte doi ani și zece luni de închisoare, după ce au încercat să jefuiască un castel din Saxonia, alături de o grupare organizată. Cei doi și-au recunoscut vina și au colaborat cu autoritățile, primind astfel o pedeapsă sub minimul legal.

Românii făceau parte dintr-o rețea de hoți activă în mai multe țări europene. La începutul acestui an, au participat la o tentativă de jaf asupra Castelului Taubenheim, unde plănuiau să spargă un seif despre care credeau că ascunde sume mari de bani și bunuri de valoare.

Totul a fost dat peste cap de prezența unei angajate, care s-a trezit amenințată cu arma. A fost legată, amuțită și dusă într-o zonă izolată a castelului. Potrivit jurnalistei germane Miriam Schönbach, atacatorii nu voiau să îi facă rău, ci doar să-și ducă planul la bun sfârșit. Însă, în momentul în care și-au dat seama că poliția le este pe urme, întreaga operațiune s-a transformat într-un haos.

Un alt jaf era planificat în aceeași zonă, două săptămâni mai târziu. Ce nu știau românii era că autoritățile germane deja identificaseră întreaga grupare și îi urmăreau atent. În noaptea jafului, polițiștii i-au așteptat și i-au reținut înainte să intre în locuință.

Unul dintre români a reușit să fugă cu mașina, dar a fost găsit și arestat ulterior, într-un tren. Ambii au fost cercetați pentru tentativă de furt calificat în grup organizat, tentativă de șantaj, lipsire de libertate și tentativă de spargere.

Lucian Niculescu, avocat român în Germania, a explicat că minimul pentru jaf este de cinci ani de închisoare, însă cei doi români au recunoscut faptele, motivând că voiau să-și ajute familia din țară. Sentința nu este definitivă.

Sursa: Newsinn