Gheorghe Ştefan, fost secretar de stat în Ministerul Agriculturii, în prezent director general al Direcţiei Generale de Pescuit din cadrul aceluiaşi minister, a fost pus sub acuzare de DNA pentru operaţiuni financiare incompatibile cu funcţia, după ce ar fi vândut, printr-o firmă a sa, plase de pescuit, importate din Thailanda, către diverse persoane care deţin ferme de pescuit.

Conform unui comunicat al DNA, Gheorghe Ştefan este acuzat de comiterea infracţiunii de efectuare de operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, incompatibile cu funcţia, atribuţia sau însărcinarea pe care o îndeplineşte o persoană ori încheierea de tranzacţii financiare, utilizând informaţiile obţinute în virtutea funcţiei, atribuţiei sau însărcinării sale, dacă sunt săvârşite în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite.

Procurorii susţin că, în perioada septembrie 2021 – august 2024, în calitate de secretar de stat în Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi ulterior director general al Direcţiei Generale de Pescuit din cadrul aceluiaşi minister, în scopul obţinerii unor sume de bani, Gheorghe Ştefan ar fi desfăşurat activităţi comerciale în numele unei societăţi comerciale pe care o deţine în fapt, constând în vânzarea de plase de pescuit, importate din Thailanda, către diverse persoane care deţin ferme de pescuit, activităţi incompatibile cu funcţiile pe care le deţinea acesta.

Concret, procurorii au stabilit cu privire la societatea comercială respectivă faptul că importă din Thailanda plase de pescuit confecţionate din nylon, pe care le comercializează în ţară, chiar dacă nu are niciun angajat începând din anul 2015, iar din 2018 înregistrează cifră de afaceri zero şi datorii în fiecare an.

