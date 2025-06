Ramesh Viswashkumar, singurul supraviețuitor al prăbușirii avionului Air India de joi, în care au fost ucise peste 240 de persoane, a declarat că a reușit să scape cu viață ieșind pe o ușă de urgență spartă în urma impactului aeronavei cu un cămin al unui colegiu medical din orașul Ahmedabad.

Ramesh Viswashkumar, care, potrivit poliției, se afla pe locul 11A în apropierea ieșirii de urgență și a reușit să scape prin trapa spartă, a fost filmat după prăbușirea de joi șchiopătând pe stradă într-un tricou pătat de sânge și cu vânătăi pe față.

Imaginile de pe rețelele de socializare cu britanicul de origine indiană au fost difuzate pe aproape toate canalele de știri din India după ce avionul Boeing 787-8 Dreamliner s-a prăbușit la scurt timp după decolare.

A fost cel mai grav dezastru aviatic din ultimul deceniu.

„Nu-mi vine să cred cum am supraviețuit. Pentru o vreme am crezut că și eu voi muri”, a declarat Viswashkumar, în vârstă de 40 de ani, vineri, de pe patul de spital, pentru postul de televiziune de stat indian DD News.

„Nimeni nu ar fi putut ieși de acolo”

„Dar când am deschis ochii, mi-am dat seama că sunt în viață și am încercat să mă desfac de scaun și să scap de unde am putut. În fața ochilor mei au murit stewardesa și alte persoane”.

„Partea avionului în care mă aflam a aterizat pe sol și am putut vedea că era spațiu în afara aeronavei, așa că atunci când ușa mea s-a rupt am încercat să scap prin ea și am reușit”, a declarat Viswashkumar.

„Partea opusă a aeronavei era blocată de zidul clădirii, așa că nimeni nu ar fi putut ieși de acolo”.

Viswashkumar a declarat că a ieșit de la locul accidentului doar cu arsuri pe brațul stâng.

Poliția a declarat că unele persoane din cămin și altele de la sol au fost, de asemenea, ucise în accident. Vineri, echipele de salvare căutau persoane dispărute și părți ale aeronavei în clădirile carbonizate.