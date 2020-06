Deputatul PNL Romeo Nicoară este de părere că ”data alegerilor trebuie stabilită de Guvern în funcție de evoluția epidemiei, de sfaturile medicilor, nu într-un birou politic la PSD, până la o dată limită clară”.

Acesta susține că ”Doar pentru că PSD are acum o majoritate în Parlament, nu înseamnă că trebuie să modifice lucruri care au funcționat foarte bine atâta timp”.

Redăm mai jos punctul de vedere al deputatului PNL Romeo Nicoară:

”A existat de la bun început un consens politic că alegerile locale nu se puteau organiza în acest an, în luna iunie, din cauza pandemiei. A fost nevoie de o decizie de urgență prin care să fie amânate, a fost nevoie de reguli noi pentru o situație nouă.

Guvernul PNL, condus de Ludovic Orban și le-a asumat, în mijlocul evenimentelor care se desfășurau cu repeziciune. Era nevoie de un orizont foarte clar pentru administratorii orașelor și județelor, ca să poată lupta cu răspândirea virusului, un orizont care să le spună că nu este momentul să se ocupe de alegeri, ci de epidemie. Tergiversarea în Parlament de către PSD a tuturor propunerilor Guvernului a solicitat o soluție extraordinară.

Chiar dacă CCR a invalidat calea aleasă prin Ordonanță de Urgență, acum revine Parlamentului obligația, ca printr-o lege adoptată de urgență, să amâne mandatele aleșilor locali. Sunt convins că se va realiza acest lucru până la încheierea sesiunii parlamentare actuale, adică 30 iunie – nu are nimeni interes să mențină un vid legislativ.

Primarii nu vor rămâne „în aer”, legea actuală în vigoare are prevederi acoperitoare. Ea conține o normă „de continuitate”, în sensul că mandatele actuale sunt valabile până la învestirea noilor primari și consilieri locali și județeni. Aceste lucruri sunt clar stipulate în Codul Administrativ la art 128, art 151, art 177. Așadar, nu rămân orașele și comunele fără o conducere așa cum încearcă unii să creeze panică! În plus, cred că este timp suficient ca Parlamentul să rezolve în 18 zile această problemă.

Mai există un subiect care a fost politizat inutil cu această ocazie: cine decide data alegerilor? Mă aștept la maturitate politică din partea PSD și a celorlalte forțe politice, mă aștept să nu mai revină asupra dezbaterii și să rămână, așa cum a fost 30 de ani, un atribut al Guvernului – indiferent cine era la putere.

Doar pentru că PSD are acum o majoritate în Parlament, nu înseamnă că trebuie să modifice lucruri care au funcționat foarte bine atâta timp. Este o politizare inutilă și un joc politic ieftin, fără nicio finalitate. Data alegerilor trebuie stabilită de Guvern în funcție de evoluția epidemiei, de sfaturile medicilor, nu într-un birou politic la PSD, până la o dată limită clară”.