Pentru inlaturarea furnicilor, pe langa binecunoscuta linie trasa cu creta, putem folosi solutii naturale astfel:

Praful de copt: se amestecă, în părți egale de praf de copt si zahar pudra. Pune amestecul pe unde ai observat ca vin furnicile. Fiind atase de mirosul de dulce, ele vor ingurgita si praful de copt, potrivit minuneanaturii.ro.

Pentru insectele zburatoare, muste si tantari, care ne dau batai de cap in sezonul cald, iata cateva idei practice si sanatoase prin care le putem tine la distanta.

Tantarii nu suporta frunzele de nuc si fumul, in schimb prefera anumite persoane! Pune intr-un bol din sticla sau inox mai multe frunze de nuc si da-le foc. Plimba-te in fiecare incapere a casei si lasa fumul sa se imprastie. El va aroma camerele, dar va goni si tantarii datorita concentratiei mari de iod. Daca nu vrei sa le dai foc, pune frunzele intr-un bol si lasa-le in incaperile casei tale.

Variante mai usoare impotriva insectelor ar fi:

Castravetele: pune langa cosul de gunoi cateva felii de castravete pentru a impiedica mustele sa depuna oua. Feliile de castravete alunga mustele din incaperi daca sunt puse intr-un bol si lasate sa-si faca efectul peste noapte.

Vinul alb: amesteca intr-un bol putin vin alb sau otet impreuna cu detergent de vase si lasa recipientul pe masa. Mustele vor fi atrase de mirosul fructat si se vor ineca in solutie.

Scortisoara: mustele nu suporta mirosul de scortisoara asa ca poti prepara o solutie dintr-o lingurita de scortisoara si un litru de apa pe care s-o pulverizezi in incapere. Poti lasa pudra de scortisoara intr-un bol pe masa sau poti folosi batoane de scortisoara.