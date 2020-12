Romprest, compania-simbol a contractelor de salubritate cu statul, a fost înființată în anul 2001. Societatea care se ocupă de gunoaiele din București, dar și din alte orașe, are un acționariat format din mai multe entități printre care Detaco (42,6%), o firmă din Canada care, la rândul ei, este deținută de un off-shore cu sediul în Seychelles – firma fostului afacerist Florian Walter.

Detaco Limited îi aparține lui Cosmin Walter, care a moștenit pachetul de acțiuni de la tatăl lui. O altă companie care deține un pachet de 30% din acțiuni este Europrest Invest SRL – deținută de Andrei Dracea; Premium Management Team SRL – deținută tot de Andrei Dracea are 14 procente; Compania Națională Aeroporturi București S.A. – 10 procente și Firstcom LLC 4 la sută – un offshore reprezentat de Marian Măgureanu, fiul fostului director SRI Virgil Măgureanu.

În septembrie 2020, Budeanu și-a vândut acțiunile deținute la Romprest către Europrest Invest. Până în 2015, Europrest a fost deținută de omul de afaceri Dragoș Dobrescu.

În prezent, Romprest este administrată de Marian Bogdan Adimi. Alți administratori ai firmei sunt: Dinu Ștefan Lefter, Marian Măgureanu, Viorel Tănase și Orlando Valache – omul de încredere al lui Radu Budeanu și administrator al Cancan TV.

Bogdan Marian Adimi ar fi fost implicat în dosarul de luare de mită al fostului consilier prezidenţial Răzvan Murgeanu, potrivit mai multor publicatii, dar si unor surse Realitatea PLUS care au confirmat informatia. Numele lui Bogdan Adimi s-a aflat în centrul unui scandal când jurnaliștii au dezvăluit că acesta a ajutat procurorii să strângă probe împotriva fostului vicepreședinte Romprest, Răzvan Murgeanu, făcând mai multe denunțuri la DNA Ploiești. Informațiile au fost confirmate și de sursele Realitatea PLUS. Adimi a negat însă acuzațiile, inclusiv în direct la Realitatea.

Mai mult, Evenimentul Zilei a scris că relațiile lui Adimi cu DNA sunt mult mai vechi. Potrivit publicației, acesta s-ar fi lăudat apropiaților săi că este nepotul Laurei Codruța Kovesi și un apropiat al fostului șef operativ al SRI, Florian Coldea. De altfel, potrivit flux24.ro, Walter a susținut în 2017 că Adimi nu a obținut funcția din conducerea Romprest prin metode tocmai legale. Acesta ar fi apelat la șantaj și amenințări, susținea fostul patron, citat de jurnaliști.

Marian Măgureanu, un alt administrator al companiei, este fiul fostului director al Serviciului Român de Informații și este cunoscut pentru implicarea sa în mai multe dosare deschise la DNA în urma declarațiilor fostei sale soții, Alina.

Și Radu Budeanu, cel care și-a vândut acțiunile recent, a fost implicat în mai multe dosare de corupție. În vara acestui an, omul de afaceri a încheiat cu direcția națională anticorupție un acord de recunoaștere a vinovăției în dosarul Hidroelectrica. Budeanu a recunoscut că în 2011 i-ar fi transmis Elenei Udrea, ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului de atunci, promisiunea unui om de afaceri de a-i oferi suma de 5 milioane de dolari pentru ca aceasta să-și exercite influența în vederea menținerii contractelor încheiate de firmele afaceristului cu Hidroelectrica. Iar, în 2015, DNA a făcut descinderi la Can Can Tv SRL într-un caz privind trafic de influenţă și spălare de bani în care ar fi fost implicaţi politicieni şi patroni de presă. Au avut loc 26 de percheziţii în Bucureşti şi în Ilfov la firme, cabinete de avocatură şi la sediul unei instituţii publice. Potrivit unor surse judiciare, cei vizați în anchetă au fost Orlando Valache, acționar la Cancan TV și șef al echipei de paparazzi, Radu Budeanu, fondatorul cotidianului Cancan, și Adrian Artene, jurnalistul care a preluat de la Budeanu Cancan TV.

Andrei Dracea este un medic născut la Moscova, considerat unul dintre băieții deștepți din sănătate. Dracea a avut o bancă de celule stem la care au apelat sute de părinți pentru recoltări la nașterea copiilor. O anchetă a Consiliului Concurenței a arătat că firma lui Dracea nu era autorizată și, astfel, părinții au pierdut definitiv urma probelor biologice recoltate bebelușilor.

Și Dragoș Dobrescu este un controversat afacerist, membru al celebrului Grup de la Monaco – o comunitate de oameni de afaceri și politicieni cuplați la contracte publice, indiferent de culoarea guvernării. El a făcut și în 2018 o afacere profitabilă cu statul român, căruia i-a închiriat sediul pentru Ministerul Fondurilor Europene, pe vremea când ministerul era condus de Rovana Plumb, potrivit G4media. De-a lungul anilor, numele lui Dobrescu a apărut în mai multe anchete jurnalistice legate de retrocedări suspecte. În „Afacerea Parcului Grozăvești”, Dragoș Dobrescu, unul dintre cei mai mari rechini imobiliari ai Capitalei, a acționat prin interpuși, potrivit jurnaliștilor de la Rise Project. Ar fi vorba despre mai multe contracte prin care Dobrescu, împreună cu Ramona Mănescu – secretar de stat în Guvernul Tăriceanu și primarul de atunci al sectorului 6 – Cristian Poteraș au înstrăinat terenurile retrocedate în parc, cu 13,6 milione de euro.

Romprest este în acest moment în mijlocul unui scandal monstru. Pe 27 noiembrie, compania a anunțat că suspendă o parte din serviciile de salubritate din sectorul 1 pe motiv că de patru luni adună gunoiul exclusiv pe cheltuiala proprie. Totodată, Romprest a avertizat că nu va mai ridica gunoiul stradal din acest sector deoarece primăria nu a respectat condițiile contractuale. Practic, Romprest anunță că e posibilă sistarea serviciului public de salubrizare în Sectorul 1. În schimb, conducerea primăriei a acuzat compania că emite facturi la suprapreț, iar administrația nu le poate plăti. În plus, nici în rectificările bugetare votate de vechea administrație, condusă de Dan Tudorache, nu au fost prevăzuți banii necesari pentru plata serviciilor Romprest, care se ridică la un total de 320 de milioane de euro. În buget este prevăzută suma de doar 210 milioane de lei.

Din 2008, prețul serviciilor oferite de Romprest primăriei Sector 1 au fost ajustate de două ori, contractul de salubritate fiind semnat pe 25 de ani. Ultima dată, în iunie 2019, în mandatul fostului primar Daniel Tudorache, printr-o hotărâre de consiliu local. Într-un răspuns pentru Realitatea PLUS, Tudorache a precizat că acest contract, semnat de primărie cu Romprest în anul 2009, în timpului mandatului primarului Chiliman, a fost făcut prost, în favoarea companiei. ,,Am vrut să-l reziliez când am venit în Primărie și, când am văzut că ar fi trebuit să plătesc până la sfârșitul contractului, am renunțat. Actuala conducere, dacă vrea să-l rezilieze, trebuie să plătească suma pentru 8 ani, cât a mai rămas din contract”, a declarat Tudorache. Referitor la mormanele de gunoaie din sector, fostul primar a spus că Romprest e acoperit, deoarece nu e prevăzut în contract ridicarea gunoiului lăsat pe stradă.

La începutul anului, administrația Sectorului 1 al municipiului București l-a dat în judecată pe fostul primar, Andrei Chiliman, și i-a cerut 25 milioane de euro despăgubiri pentru că a semnat hotărârea de consiliu local prin care a fost modificat indicele de calculare a tarifelor Romprest. Următorul termen de judecată a fost stabilit pentru 16 decembrie.

Potrivit confidas.ro, începând din 2013, Romprest a avut 260 de contracte de achiziții semnate cu instituții publice, valoarea totală a acestora fiind de 640 milioane de lei. Cu 3.000 de angajați, Romprest este una dintre cele mai mari companii românești care se ocupă de curățenie urbană și are numeroase contracte cu statul. Firma a fost deținută majoritar și controlată de Florian Walter, fost acționar la FC Dinamo.

Și alte țări s-au confruntat cu probleme similare. În urmă cu mai mulți ani, oraşul italian Napoli era invadat de mii de tone de gunoaie aruncate pe străzi. Camorra dorea să controleze activitatea de salubritate, extrem de profitabilă, și a dus un război intens cu autoritățile, cu preţul revoltei locuitorilor care au ieșit de nenumărate ori în stradă. Cu greu s-a reuşit rezolvarea situaţiei şi doar după intervenţiile repetate ale carabinierilor. Totodată, armata italiană a intervenit pentru a ridica gunoiul.

Sursa: realitatea.net