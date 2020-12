Numele lui Dragoș Dobrescu se leagă și de o serie de denunțuri pe care omul de afaceri le-a făcut în legătură cu mărcile Realitatea, pe care acesta le-a cumpărat prin intermediul companiei Win Win Business&Lobby Company Limited.

„Elan Schwartzenberg mi-a spus că nu-l deranjează dacă eu cumpăr mărcile și a promis că, ulterior, am putea face un business împreună pe ele. Elan mi-a promis să cumpere mărcile în vara anului 2012 cu suma de 1.650.000 euro”, a declarat acesta în denunț.

Ulterior, Elan Schwartzenberg nu ar fi plătit suma în termen de 30 de zile, așa cum era înțelegerea, a mai precizat Dobrescu în denunț. Apoi tot Dobrescu spune că nimeni nu a știut că el e de fapt proprietarul acțiunilor, deși public, e de notorietate că Elan Schwartzenberg ar fi fost proprietarul Realitatea.

„I-am reproșat lui Elan Schwartzenberg că nu mi-a plătit banii conform înțelegerii și contractului pe care l-am avut, i-am reamintit că l-am notificat și că acel contract nu mai poate produce efecte, iar Elan s-a arătat deranjat că am angajat casa de avocatură Zamfirescu, Racoți pentru a apărat interesele Win Win Business&Lobby Company Limited. I-am spus lui Elan că el, cu avocatul Piperea, a pierdut procesul, iar eu, cu ceilalți avocați, am apărat mărcile Realitatea și chiar am obținut o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă în acest sens. Săptămâna trecută i-am cerut lui Ionescu Ion să-l notifice pe avocatul Piperea cu privire la faptul că acesta nu are niciun drept de reprezentare a Win Win Business&Lobby Company Limited. Cred că Elan încearcă să găsească un cumpărător pentru mărcile Realitatea, sperând astfel să-mi dea banii pe mărci și să obțină și un beneficiu din această vânzare. Nu m-a contactat nicio persoană interesată de cumpărarea mărcilor. De altfel, nici nu este posibil să încerce cineva să cumpere de la mine, pentru că nu știe nimeni că sunt proprietar. Toate lumea știe că Elan Schwartzenberg e proprietarul mărcilor Realitatea TV”, a precizat Dobrescu în 2013.

În același an, într-un alt denunț, pe același subiect, Dobrescu s-a contrazis. Inițial, afaceristul a spus că Elan nu s-a arătat deranjat dacă el este cel care cumpără mărcile Realitatea. Ulterior, Dobrescu a susținut că Elan l-a rugat să le cumpere.

„Elan m-a rugat să cumpăr mărcile Realitatea pentru că el nu putea să le cumpere în acel moment. Nu a fost o operațiune premeditată sau dorită de mine. Nu am fost și nu voi fi proprietar de presă. Cred că am ajuns proprietarul acestor mărci din întâmplare. Urma ca Elan să-mi plătească mărcile după aceea. Nu am stabilit cu el o dată exactă. Cred că Elan era foarte grăbit când mi-a cerut asta, pentru că mărcile erau deja scoase la licitație. La vreo două luni după aceea, i-am cerut banii pe care îi dădusem pe mărci. Între timp și relația noastră se deteriorase total. La un moment dat, când relația noastră a devenit tensionată, am insistat să-mi dea banii pe care îi plătisem pe mărci. Relația dintre mine și Elan a devenit tensionată odată cu dispariția lui Codruț Marta”, a explicat Dobrescu.

Deși recunoaște relațiile de afaceri cu Elan Schwartzenberg, căruia i-a plătit de mai multe ori în contul societății Melici, sume de bani reprezentând comisioane pentru vânzările de terenuri, Dragoș Dobrescu nu a ezitat, așa cum a fost cazul în denunțul formulat despre dispariția lui Codruț Marta, să-și bage la înaintare partenerul de afaceri. Practică pe care nu s-a sfiit să o aplice și în cazul altor colaboratori.

Interesant este că și numele lui Codruț Marta, dispărut în anul 2012, are legătură cu aceleași mărci Realitatea, se arată într-un proces verbal din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. În procesul verbal obținut de jurnaliștii Realitatea PLUS scrie că „în cursul anului 2012 au fost înstrăinate mărcile deținute de SC „,Realitatea Media” SA printr-o licitație organizată de administratorul judiciar Rovigo SPRL. Câștigătorul licitației a fost Win Win Business&Lobby, o societate comercială înregistrată în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, având ca unic acționar societatea comercială Amos Services SA, aceasta din urmă fiind înregistrată în Panama. Prin această modalitate au fost vândute nu numai mărcile „,Realitatea TV” și „The Money Channel”, dar și toate mărcile reprezentând emisiunile postului de televiziune Realitatea TV. Conform contractului de vânzare, SC „Realitatea Media” SA și-a rezervat dreptul de a răscumpăra mărcile în anumite condiții. Din declarația martorului Blejnar Sorin rezultă că banii cu care au fost plătite mărcile Realitatea sunt de fapt ai lui Marta Codruț Alexandru”, potrivit documentului.