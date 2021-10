Dezvăluiri despre un alt prieten al președintelui Klaus Iohannis, la Culisele statului paralel, cu Anca Alexandrescu. Este vorba de Aurel Muntean, sibianul cu o avere de 250 de milioane de euro, care este de 20 de ani în industria lemnului.

Omul de afaceri Aurel Eugen Muntean s-a născut în localitatea Buia-Stenea din județul Sibiu.

Relu Muntean a fost fotbalist în tinerețe la FC Inter Sibiu, după care a plecat la Sportul Studențesc, echipă patronată de nimeni altul decât Nicu Ceaușescu, fiul dictatorului Nicolae Ceaușescu. Muntean a făcut parte dintr-o generație de fotbaliști emblematici, printre care se numără Mircea Sandu, Gheorghe Hagi și Gino Iorgulescu.

Presa relatează că Muntean a fost în 1987 prim-secretar al organizației PCR din Sibiu. El a ajuns să fie menționat și în arhivele Securității, mai ales prin relația pe care, conform presei, ar fi avut-o cu Cornel „Lucky” Vulcu, un personaj foarte controversat din Sibiul anilor 80. Muntean i-ar fi adus lui Vulcu marfă din Occident: de la casete video, la parfumuri și blugi. Fiind sportiv și prieten cu Nicu Ceaușescu, Relu Muntean ar fi putut face acest lucru cu ușurință. Diferența de vârstă de 12 ani între Relu Muntean și Vulcu l-ar fi determinat pe primul să-l vadă ca pe un profesor pe prietenul lui.

După ce Muntean s-a retras din activitatea sportivă, majoritatea banilor i-a investit în imobiliare, mai exact în peste 400 de spații comerciale pe care le are în toată țara. Muntean nu a vrut să rupă de tot legăturile cu lumea sportului, așa că a candidat pentru funcția de președinte al Federației Române de Tenis, post pe care nu l-a obținut chiar dacă a avut susținerea lui Năstase și a lui Ion Țiriac.

CINE ESTE RELU MUNTEAN

Relu Muntean are mulți prieteni la Cluj, are și proprietăți foarte valoroase. În Sibiu, e cel mai puternic om de afaceri, iar la București, printre cei mai tari super milionari aflați în umbră.

Sursa:strictsecret.ro

A știut să ascundă de ochii presei atât viața sa persoanlă cât și cea de afacerist. Muntean s-ar fi înconjurat de foști ofițeri SPP și SRI care au fost lăsați la vatră. Totul pentru a fi protejat, dar și pentru a monitoriza anumite persoane.

În părțile natale este cunoscut ca acționar majoritar al hotelului Împăratul Romanilor, care are peste 150 de locuri de cazare. Clădirea datează din 1555 și este un monument arhitectural. Munteanu deține și alte lanțuri hoteliere chiar dacă sunt trecute pe mai multe firme.

Potrivit presei, Aurel Muntean ar fi într-o competiție cu Michael Schmidt, liderul unui important dealer auto, pentru atenția președintelui Klaus Iohannis.

Companiile și acțiunile pe care le deține Muntean valorează aproximativ 250 de milioane de euro. Unele surse spun că Muntean ar produce însă și mai mulți bani, dar la negru. Omul de afaceri l-a susținut pe Iohannis încă de când acesta era edilul Sibiului, așa că Iohannis ar fi continuat să-l țină pe lângă el chiar și după ce a ajuns la Cotroceni.

MUNTEAN, REPREZENTANTUL LUI IOHANNIS LA SCHWEIGHOFFER

Nimeni nu știe că relația de colaborare financiară a lui Aurel Muntean cu Klaus Iohannis a continuat într-un fel surprinzător după ce acesta a ajuns la Cotroceni, Relu Muntean primind misiunea de reprezentant al lui Iohannis în discuțiile neoficiale cu Schweighoffer, compania austriacă care înghite lemnul României si care beneficiaza de protectie totala din partea lui Iohannis. Rolul lui Aurel Muntean este să asigure liniștea firmei Schweighoffer și să încaseze cașcavalul la negru, generat de operațiunile subterane dintre Schweighoffer și mafia lemnului.

sursa: strictsecret.ro

Conform unelor surse din presa de la noi, Aurel Muntean ar fi fost trimis de Iohannis ca „manager” operațional la Schweighoffer. Bineînțeles că nu este o funcție oficială, dar înseamnă că Iohannis și-ar fi împuternicit prietenul să vorbească pentru el în fața celor care dețin mii de hectare din pădurile românești. Relu Muntean ar fi fost foarte deranjat de bătaia pe care au primit-o jurnaliștii și activistul civil la Suceava, în momentul în care investigau tăierile ilegale de pădure. Subiectul a ajuns și în presa internațioală, așa că a încercat să facă uitat cât mai repede încidentul. A fost însă prea târziu.

UE ÎI TRAGE DE URECHI PE AGRESORII DE LA SUCEAVA

Este inadmisibil să fii atacat în timp ce îți faci meseria. Informațiile sunt un bun public. Trebuie să îi protejăm pe jurnaliști, căci ei sunt cei care asigură transparență. Autoritățile naționale trebuie să ia toate măsurile necesare pentru protejarea libertății presei, conform valorilor care stau la baza Uniunii Europene și sunt înscrise în Carta europeană a drepturilor fundamentale.

Sursa: Ramona Chiriac, Șefa Reprezentanței Comisiei Europene în România

Potrivit presei, Aurel Muntean are tangențe cu industria lemnului de foarte mulți ani. În urmă cu două decenii, acesta ar fi deținut mai multe firme de exploatare a lemnului. În 2004, Aurel Muntean a fost în mijlocul unui scandal uriaș în momentul în care 600 de angajați ai unei societăți au amenințat cu greva foamei și cu blocarea drumului național pentru că aproape jumătate dintre ei urmau să fie concediați fără să primească salarii compensatorii. Sindicaliștii l-au mai acuzat atunci pe patron că nu asigura condiții de muncă sigure și că oamenii erau obligați să facă ore suplimentare care nu erau plătite. În aceeași situație s-ar fi aflat și angajații celorlalte companii deținute de Muntean.

CUM PROFITA MUNTEAN DE ANGAJAȚII SĂI

Grupul de firme Fortis Sibiu și Salmark Dărmănesti, al căror acționar majoritar este Aurel Muntean, refuză să negocieze contractul colectiv de muncă și nu recunoaște legislația din domeniul muncii, având un comportament medieval față de angajați.

Sursa:Biroul Operativ al Federației Sindicatelor din Industria Lemnului