De aproape o lună, președintele Consiliului Județean Vrancea, Marian Oprișan, este absent din peisaj, dar nu uită să-și facă campanie electorală, prin comunicate în care susține că instituția pe care o conduce intenționează să achiziționeze măști și aparatură de testare pentru Covid19, însă nimeni nu a văzut achizițiile. Pe de altă parte, baronul nu ezită să trimită comunicate prin care atacă oponenții politici, cerându-și scuze vâncenilor pentru că nu se poate abține, scrie realitateadevrancea.net

În ultimele intervenții în ziarul pe care-l patronează, președintele Consiliului Județean Vrancea și al PSD Vrancea, Marian Oprișan, susține că, la următoarea ședință de CJ, va aloca sume de bani pentru combaterea răspândirii virusului Covid19, însă nici un consilier județean nu a găsit, în convocare, proiecte de hotărâri de consiliu prin care se alocă sumele respective.

Colaborarea cu Prefectura – absentă

De obicei, în momente de restriște, cele două instituții – CJ Vrancea și Prefectura Vrancea – colaborau pentru a gestiona mai bine situația de urgență apărută. Cu excepția momentelor în care Prefectura a avut reprezentant de la alt partid decât PSD, baronul Oprișan a controlat tot în cele două instituții, prefectul fiind un om de paie pe care îl manevra Oprișan cum dorea. Cum, însă, prefectul este reprezentantul guvernului PNL în teritoriu, Oprișan nu pierde nici o ocazie de a ieși la rampă cu acuzații electorale. Prefectul județului, Gheorghiță Berbece, spune, încă, că nu poate colabora cu șeful CJ Vrancea pentru simplul motiv că acesta ar fi intrat, parcă, în pământ.

„Colaborarea cu președintele Consiliului Județean este sublimă, dar lipsește cu desăvârșire. Sincer, mă așteptam din partea unui om care pretinde a avea multă experiență în administrație și care folosește sintagma „vrâncenii mei iubiți” la fiecare două fraze, să dea dovadă de o implicare totală. Iar când spun asta, mă refer la structurile coordonate de Consiliul Județean, la banii pe care îi are în conturi și trebuie să fie folosiți în binele vrâncenilor și, nu în ultimul rând, la prezența sa în mijlocul evenimentelor. Domnia sa nu a binevoit să participe la nicio ședință a CJSU, structură unde are rol de vicepreședinte. Mai mult, domnii trimiși să-l înlocuiască au fost preocupați mai mult să-mi atragă atenția ca nu cumva să profit de situația de urgență și să le schimb directorii din posturi. Mai mult, la videoconferința susținută de președintele Iohannis, la care trebuiau să participe toți membri CJSU, am solicitat, inițial verbal, să ne pună la dispoziție sala de ședințe a CJ, lucru refuzat. Am revenit cu adresă scrisă, în urma căreia a acceptat, dar răspunsul a fost tardiv și însoțit de o mulțime de pretenții care numai cu gândul la colaborare nu te duc”, a declarat, pentru Realitatea, prefectul Berbece.

Oprișan, în campanie electorală în plină pandemie

Se pare că șeful PSD Vrancea a încălecat rapid pe valul de pandemie și nu exită să-și facă publicitate electorală cu promisiuni.

„Pentru a nu știu câta oară, lătrăii de la PNL Vrancea încearcă să distragă atenția opiniei publice de la lucrurile cu adevărat importante prin crearea unor diversiuni gen – Consiliul Județean Vrancea nu face și nu drege!

Înainte de a le explica acestor domni ce face Consiliul Județean Vrancea pentru limitarea efectelor COVID-19 în județul nostru, aș vrea să fac o precizare pentru cetățeni! Îmi cer scuze că în astfel de momente intru într-o polemică politică, știu că pe dumneavoastră nu vă interesează astfel de subiecte în aceste momente, dar nu vreau să las lucrurile neexplicate pentru ca dumneavoastră să nu fiți tentați să le credeți! La final vreau să le transmit cetățenilor județului Vrancea că vom convoca o ședință de urgență pentru a aloca suma de 11 milioane lei (110 miliarde RON) pentru diminuarea epidemiei de COVID-19 în Vrancea. Cu acești bani vom plăti materialele și echipamentele contractate deja de Spitalul Județean, dar vom achiziționa și alte aparate și materiale de protecție necesare” a declarat Oprișan în ziarul de casă.

Oprișan a refuzat, timp de zece ani, să preia Spitalul Județean Sfântul Pantelimon Focșani

Timp de mai bine de zece ani, președintele CJ Vrancea a refuzat să preia cel mai mare spital din județ – Sfântul Pantelimon Focșani – din cauza datoriilor acumulate constant de unitatea medicală, sub conducerea lui Constantin Mîndrilă – omul său – condamnat definitiv pentru furt de conserve din rezerva de stat a României, destinate sinistraților inundațiilor din 2005. Recent, odată cu schimbarea guvernării, Oprișan a scolicitat preluarea, de către CJ Vrancea, a spitalului, de la Ministerul Sănătății, pentru că exstau informații că Mândrilă va fi schimbat din funcție iar baronul voia să-l protejeze. Numai că Ministerul a refuzat acest lucru.

Una peste alta, surse din interiorul CJ Vrancea ne-au spus că Oprișan ar fi plecat, în urmă cu două săptămâni, într-o țară exotică, alături de iubita sa, pentru a fi ferit de o eventuală contaminare cu Covid19.