Biroul Național de Conducere al Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) a decis convocarea Congresului Național al formațiunii pe 30 noiembrie 2025, la Alba Iulia.

Potrivit reprezentanților partidului, alegerea locației are o încărcătură simbolică, fiind orașul în care AUR și-a început activitatea politică și unde, istoric, a fost marcată Marea Unire.

Conducerea susține că reuniunea va reprezenta atât un prilej de bilanț al activității, cât și un moment de reafirmare a direcției politice asumate de partid, prezentat ca unul cu orientare suveranistă și axat pe apărarea interesului național.

Sursa: Realitatea din AUR