În luna iulie 2025, în România erau înregistrați 4.693.461 de pensionari, cu 120 mai puțini față de luna precedentă, arată datele centralizate de Casa Națională de Pensii Publice. Pensia medie a fost de 2.769 de lei, iar valoarea totală a drepturilor de pensie cuvenite a ajuns la aproape 13 miliarde de lei.

Dintre toți pensionarii, 550.738 au lucrat în agricultură, având o pensie medie de doar 711 lei. La limita de vârstă erau pensionați 3.748.352 de români, dintre care peste două milioane erau femei. Pensia medie în acest caz a fost de 3.096 de lei.

În iulie 2025, 3.911 persoane au primit pensie anticipată, în valoare medie de 3.965 de lei, iar 93.846 de persoane au beneficiat de pensie anticipată parțială, cu o medie de 2.785 de lei.

Pensie de invaliditate au primit 406.764 de persoane, cu o medie de 1.119 lei, dintre care 45.492 încadrați în gradul I, cu o pensie medie de 973 de lei.

Pensie de urmaș s-a acordat pentru 440.490 de beneficiari, media fiind de 1.495 de lei.

În aceeași lună, doar 98 de pensionari au primit ajutor social, valoarea medie fiind de 540 de lei.

