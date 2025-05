Jurnalista Anca Alexandrescu a lansat, într-o intervenție la Realitatea Plus, o serie de acuzații și suspiciuni la adresa omului de afaceri Dragoș Anastasiu, actual consilier onorific la Cotroceni, sugerând că implicarea sa în recentele decizii ale Curții Constituționale nu ar fi întâmplătoare și că ar exista conexiuni cu Statul Paralel și personaje influente din mediul politic și de afaceri.

Anca Alexandrescu a declarat că a fost prima care a sesizat public faptul că Dragoș Anastasiu a făcut o declarație controversată cu doar trei zile înainte ca CCR să decidă ca declarațiile de avere ale demnitarilor să nu mai fie publice și să nu mai includă bunurile soților și copiilor.

Moderatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel” consideră „greu de crezut” că această coincidență este întâmplătoare, mai ales că excepția de neconstituționalitate fusese ridicată încă din 2018, iar decizia vine exact în perioada în care Nicușor Dan, actualul președinte, ar fi trebuit să completeze declarația de avere.

Jurnalista a subliniat și trecutul profesional și personal al lui Dragoș Anastasiu, sugerând că ascensiunea sa rapidă și accesul la poziții cheie, atât înainte de 1989 cât și după, ridică semne de întrebare. Anca Alexandrescu a menționat faptul că familia Anastasiu a avut posibilitatea să călătorească și să rămână în străinătate în perioada comunistă, lucru rar pentru acea vreme, și a sugerat posibile legături cu structuri ale fostei Securități.

În emisiunea de la PrimaNews, Dragoș Anastasiu a pledat pentru secretizarea declarațiilor de avere, afirmând: „Să scăpăm naibii de tâmpenia asta cu declarația de avere pusă în public. Nu spune nimeni să nu ai o declarație de avere depusă la o instituție a statului. Dom’le, dar ce vă interesează pe dumneavoastră câte bijuterii am eu în casă?”. La scurt timp după această declarație, CCR a decis ca declarațiile de avere să nu mai fie publice și să nu mai includă veniturile și bunurile soților și copiilor.

„Eu am fost cea care a sesizat aseară în emisiune că domnul Anastasiu a spus acest lucru și este greu de crezut că este doar o coincidență cu doar 3 zile înainte de decizia CCR să spună domnul Anastasiu acest lucru, mai ales că această excepție de neconstituționalitate a fost ridicată în 2018.

Cum de s-a nimerit fix acum când ar fi trebuit să completeze declarația de avere Nicușor Dan? Întorcându-mă la cine este domnul Anastasiu eu m-aș uita mai cu atenție la anturajele în care a apărut Anastasiu și cine este, pentru că el este un apropiat al lui Cioloș, nu este o întâmplare că a ajuns acum la Cotroceni consilier la fostul președinte interimar Ilie Bolojan alături de Cioloș.

Anastasiu, alături de alte personaje, apar în anumite contexte și este unul dintre cei mai bogați oameni ai României. Cum se face că oamenii ăștia, inclusiv Șucu și alte personaje au un istoric înainte de 1989.

Mi se pare foarte interesant la că domnul Anastasiu a plecat din România in Germania în 1982, după ce a terminat liceul, pentru reîntregirea familiei la mama sa, dar foarte interesant că atât mama sa, cât și tatăl său plecau frecvent din țară în calitate de ingineri constructori.

Tatăl său a stat 2 ani în America în anul 1979 și este foarte clar că înainte de 1989 nu oricine avea posibilitatea de a pleca din țară. Tot domnia sa povestește că la un moment dat părinții săi au plecat în Austria și au vrut să rămână acolo. Dacă securitatea te urmărea și erai un personaj interesant, mai ales că tatăl său era directorul unei întreprinderi și câștiga 4000 de lei pe vremea aceea ar fi fost sub atenție și nu ar mai fi plecat din țară.

Cine înainte de 1989 se gândea sa plece în Austria, în America, să rămână când vrea unde vrea. Am un alt semn de întrebare vizavi de parcursul profesional al lui Anastasiu. Dânsul pleca imediat după liceu în Germania la mama sa ți se apuca de medicină. Devine medic în Germania, profesează pentru câțiva ani ca medic și se apucă de turism și de transport de persoane.

Mi-e greu să cred că renunți la o carieră în medicină in Germania, unde salariile medicilor erau mult mai bune decât in România pentru o afacere peste noapte. Anastasiu a făcut bani așa cum a făcut și Șucu care au colaborat clar cu Securitatea. Sunt niște privilegiați acești domni. Nicușor Dan se înconjoară de niște personaje cu un trecut interesant. Domnul Anastasiu are multe declarații la activ interesante, dar faptul că este în anturajul Serviciilor de Informații Externe, poate într-o zi o să aflam și noi câți mai sunt.

El a fost la un moment dat și președintele Camerei de Comerț Româno-Germane, de aceea l-am și văzut fotografiat cu Klaus Iohannis în curte la Palatul Cotroceni. Domnia sa este și în organizația Repatriot pe care am arătat-o public în emisiunile mele că este o organizație apropiată de Florian Coldea.”, a declarat Anca Alexandrescu la Realitatea PLUS.