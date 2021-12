Anamaria Prodan a făcut dezvăluiri incendiare joi seară, la Realitatea PLUS, în emisiunea 100%, realizată de Laurențiu Botin, despre scandalul din jurul separării ei de fostul partener.

„Noi nu am divorțat. Nici măcar primul termen nu a fost stabilit (nr: Anamaria Prodan a aflat ulterior că primul termen al divorțului este 7 februarie 2022). Băiețelul meu m-a sunat azi plângând. Are 13 ani. A zis: ‘Uite ce a făcut tata’. Nici greață nu am simțit. Am realizat că toată bunătatea mea și toată dorința mea de a nu expune familia asta a ajuns să fie călcată în picioare de presă, în primul rând, cu ajutorul soțului meu. Nu am putut decât să-i trimit mesaj și să-l felicit. Nu îl interesează dacă trăiește sau ce face copilul meu. Îi mai trimite câte 100 de euro,” a afirmat Anamaria Prodan, joi seară, la Realitatea Plus, potrivit Realitatea Sportivă.

„A considerat că 25 de milioane de lei vechi sunt suficienți și nu a crezut că trebuie să vină să-l îmbrățișeze măcar. (…) Lumea trebuie să știe că nu-l interesează ce face copilul. (..) Spune că îi e frică să nu ia Covid și așa mai departe. A spus despre fete, pe care le-a crescut de la 5 ani, că nu sunt fetele lui.” a mai afirmat impresarul.

