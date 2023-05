Hristos a înviat! Să ne bucurăm de credința în care ne-am botezat, sa ne bucurăm pentru toate sărbătorile pe care le-am trăit! Duminică, pentru timpurile in care trăim, cu toții am primit o lecție de istorie de credință, de iubire, de speranță. Sfinții Împărați Constantin și Elena au jucat un rol extraordinar în istoria noastră, în istoria lumii.

Sfântul împărat Constantin a reașezat omenirea pe coordonate sănătoase, pe principii sănătoase, iubire, buna conviețuire, credință, educație; în care dreptul la viață, la bogăție cinstită, la demnitate au devenit noile valori. Cei care nu ați apucat sa va împrospătati memoria cu faptele extraordinare pe care Împăratul și maica sa Elena le-au făcut pentru noi, aveți posibilitatea sa o faceți după acest editorial, când va invit din toată inima sa ascultați cuvintele părintelui stareț Zenovie de la mănăstirea Nechit.

Vineri am plecat la Nechit și am stat acolo pana ieri! Fără telefon, fără internet, fără televizor! Deși sunt un om informat, un om de presă, eu m-am deconectat de la tensiunile lumești și m-am conectat la cele sfinte. Am scăpat de teamă, de frici, de acum cei ce mai simțiți sa aruncați puțin rău, sa intimidați, sa amenințati, sa blestemați… sa stați la coadă! Ce aruncați spre mine se întoarce spre voi! Biserica îți înaltă sufletul, oamenii bisericii îți întăresc gândul în credința tare care te mișcă din loc și primești combustibil ca sa faci tot ce poți, tot ce tine de tine ca să reușești sa îți îndeplinești misiunea sfânta pe care o ai pe acest pământ.

Și întrebarea este simpla pentru fiecare din noi: cine suntem și ce vrem sa fim? După ce ne-am răspuns cu toată sinceritatea, sa mai întrebam odată cine suntem ca popor, ca neam si cine vrem sa fim? Suverani? Sau sclavi? Sa gândim sau sa orbecăim în întunericul vremurilor tot mai complicate? Să muncim sau să încurajam nemunca, lenea, lipsa de responsabilitate? Vrem dreptate sau minciuni bine ambalate, poleite, parfumate cu toți stimulii necesari ca sa uiți de toate cele relevante și sa te risipești ușor? Aici, la mănăstirea Nechit găsiți atât de multe moaște, încât va garantez ca plecați cu răspuns la toate! Acum, ateii mă vor întreba: dar moaștele pe care le promovezi dumneata vorbesc?

Da, în sfânta mănăstire când intri cu inima deschisă si cu gând curat în sinele tău, în intuiția ta, Dumnezeu îți da răspuns prin toți Sfinții! Totul depinde doar de noi! Totul este in noi! Avem aceasta putere sa decidem noi pentru noi, Dumnezeu ne iubește oricum si dacă vrem sa Îl auzim si dacă orbecaim după stimuli falși ai unei lumi ce pare o iluzie, chiar dacă astea este doar o risipa de timp.

În biserica sfântă, copiii pot întreba si va rog, dacă nu aveți răspunsul, sa ii duceți la călugări sa le răspundă ca bogăția noastră, a națiunii, sta chiar în ei, în pruncii noștri. Să fim atenți la cuvintele pe care le învață, la gândurile pe care le exersează! Să îi educăm in starea de bine pe care o aduce bucuria Dumnezeiască! Atunci când vom vedea mulți copii în biserica, atunci putem fi liniștiți ca sfânta noastră biserica va fi stâlp si pentru generațiile ce vor prelua puterea. Deja prevăd avalanșa de mesaje, ca viitorul nu are nevoie de credința! Ba da!

Cât mai multă cu putința! Să renaștem prin noi înșine, prin puterea noastră extraordinara de a gândi, de a ne dezvolta, de a performa, de a ne îmbunătăți calitatea vieții si calitatea societății pe care trebuie sa o lăsam la cheie pentru cei de la care am luat-o cu împrumut: copiii si nepoții noștri. Părintele Zenovie, pe care îl iubesc si îl pretuiesc ca pe un sfânt, spunea atât de frumos in predica sa ca femeile creștine au un rol esențial si vreau sa confirm, cu toate datele pe care le am, că salvarea noastră naționala va sta in mamele creștine, in femeile ce vor aduce prunci pe lume!

Trebuie sa stimulăm natalitatea, prețuind familia si respectând identitatea. Treziți-va mamelor care v-ați îmbătat de somnul egoismului, ca timpul trece si ce poate fi făcut azi rămâne pierdut pe vecie! Trăiți mai mult in prezent, cu gândul la viitor! Implicați-va mai mult in familia voastră, în rolul de mamă. Am văzut cifre in acest sens care arată ca tot mai multe mame prefera sa le crească altcineva copiii, asta pentru ca ele sa își poată trai viața- la cafea cu fetele, la coafor, la shopping, în baruri și in cluburi, și în dormitor cu bărbatul.

Dar viața nu este doar despre a mânca, a bea si a te simți bine! E mult mai mult de atât, viața este extraordinară, o bucurie înălțătoare când poți da la rândul tău viața si te bucuri de minunea unui suflet nou adus pe lume, este un miracol în fiecare zi! Iar orice copil are nevoie de dragoste, de atenție, de vorbe bune in fiecare zi! E ușor sa criticam tinerii care fac nenorociri dar cauza pornește de la mama lor si apoi tatăl, familia! Cu cât fugi mai mult de copil, cu atât si el se înstrăinează mai mult de tine.

Doar noroc să aibă de o bunica, un bunic determinat sa țină locul de mama de tată și, chiar și așa e practic imposibil sa țină pasul cu vremurile ce le trăim! Vremuri în care tehnologia le ia mințile si ii face violenți. Așa cum ne povestea doamna avocat Vasi despre un baiat de 12 ani care si-a ucis bunica pentru ca el era prins în realitatea virtuală a unui joc căruia îi dedica foarte multe ore de doua luni, pentru că se tot se chinuia sa facă un nivel anume. Iar bunica, din dragoste îl întrerupea si îl ruga să mănânce.

După ce a ucis-o pe bunica ce îl creștea, căci părinții erau in diaspora, a realizat ce s-a întâmplat si disperat se întreba cum a putut, ce s-a întâmplat cu el de a făcut așa ceva. E cumplit, stimați români în ce vremuri trăim. Dragii mei, eu vă iubesc, va respect, va doresc bucurii si tot binele! Mă strădui, din toate puterile mele, să vă fac să înțelegeți adevărul care pe cei puțini, de la putere, în deranjează și îi sperie: împreuna suntem o forță! Sa nu irosim timpul limitat pe care îl avem la dispoziție, și pe care, cu multă dragoste, ni l-a dăruit bunul Dumnezeu.

Să exersam doar gândurile bune, cuvintele bune! Să ne facem viața așa cum dorim, dar fără să răpim din binele și liniștea celor din jur! Cu răbdare si determinare să ne croim drum pe acest pământ. Și, înainte sa va las sa îl ascultați pe minunatul părinte Zenovie, eu vreau sa va mulțumesc tuturor celor care m-ați oprit și m-ați îmbrățișat in aceste doua zile la manastirea Nechit! Mi-ați dat putere de nedescris.

Și celor din comunitatea romă vreau să le transmit felicitări pentru determinarea pe care o au să își crească copiii în spiritul credinței ortodoxe. Am vorbit și chiar m-am și fotografiat cu o tânăra de 15 ani, frumoasă tare și înaltă, mai înaltă ca mine și eu am 1.80 fără tocuri. O tânăra superba care nu merge la școala, nu se specializează în ce talent are, ca sigur are. Și am înțeles că responsabilitatea noastră este sa ii ajutam pe tineri sa se descopere, sa învețe, sa evolueze, sa se integreze, sa performeze.

Suntem in primul rând responsabili pentru propria noastră viață și apoi, unde putem și ni se cere ajutorul, sa ajutam pe cei mai necăjiți ca noi! Sa ne înmulțim talanții, sa trăim frumos, in armonie, atâta timp cât nu încălcam legile lui Dumnezeu, drepturile semenilor noștri și demnitatea lor! Draga mea diaspora, cei care va doriți sa va întoarceți acasă, să gândiți pozitiv ca se poate!

Mă gândesc să construim o platforma specială, ca sa vedem câți va doriți sa reveniti si si în ce domenii e vital sa avem locuri de munca. Măcar așa sa ne întregim țara, aducând mamele ce nu mai pot sta departe de prunci, tații care, la fel, nu mai pot îndura dorul și, cu timpul, împreuna muncind mult poate reușim să dezvoltam țara! România trebuie să redevină locul in care tinerii vor rămână ca sa își întemeieze o familie aici, un stat solid, care să ofere stabilitate, de unde nu își va mai dori nimeni sa plece! Avem tot ce ne trebuie ca sa reușim. Ne mai trebuie voință și încredere în noi, dar și în Dumnezeu.

Nu vreau să închei fără să felicit performanța reușită de Farul Constanța. Bravo, Gica Hagi și Gica Popescu! Bravo și bucurați-va ca ați trezit romanii! Ne-ați dovedit ca încă putem sa înscriem goluri, încă putem sa performăm și să renaștem prin ce avem. Ne readuceți speranța că încă putem sari in sus de fericire și sa ridicam cu mândrie tricolorul, ca avem cu cine. Și avem cu ce! Statul paralel l-a arestat pe Popescu ca sa-l facă presedinte la Federația Română de Fotbal pe Burleanu, adică omul statulul paralel care a adus sportul rege într-un punct in care ne este rusine și suntem de râsul lumii!

Acum păpușarii statului paralel vor sa îl impună pe Grindeanu premier, ca sa îngroape definitiv România. Nu se mai poate! Nu înțelegeți ca nu se mai poate? Câte palme, câte lovituri, câta sărăcie și batjocura credeți ca mai îndură românii? Statul paralel trebuie sa dispară! Luați-l pe Grindeanu ca sa dea socoteala de ce prin apropiații lui, ca fostul secretar de stat din ministerul Economiei, spală banii din șpagă prin firme de prostituție, de trafic, de toate cele, cu firma lui Alex Bodi- de exemplu? De ce îl impuneți pe Burduja, dat de gol de Ponta că e pui de securist, când performanța nu are sânge românesc, nu îi mai curge, are apetit doar pentru bani necinstiți și dictatură. Care vrea să cenzureze presa, ca nimeni să nu mai gândească, să nu mai comenteze, să nu mai posteze adevărul. Cei care s-au bucurat săptămâna trecută ca statul din umbra, statul paralel a reușit să suspende Realitatea Plus, să ia aminte că prin acești Burduja și Grindeanu, dictatura lui Ceaușescu ni se va părea lapte călduț cu miere de salcâm!

Să ne ferească Dumnezeu să dormim in continuare și cei din statul paralel să fie la butoane, să pună iar mâna pe guvern, pe administrația prezidențială, pe justitie și pe tot ce înseamnă România! Românii s-au saturat! Vor oameni competenti in funcții-cheie, nu amatori pupăcioși de clanțe, impostori cu scoli la fără frecvență, lideri fabricati in laboratoarele puterii oculte!

Cum ați găsit formule pentru pensiile voastre speciale ca sa le plătiți luna de luna, așa să găsiți formule și pentru profesori, ca sa șlefuiască caractere, sa impună dreptatea! Sau nu o faceți pentru că va este frică de faptul că vi se vor confisca averile pe care le-ați strâns pentru generații întregi? Ca tot ce ați construit e din tupeu, corupție, intimidare, amenințare. Nu mai merge așa! Sa va rușinați când va uitați in oglinda și sa va îndreptați pana nu e prea târziu!

Dumnezeu vrea îndreptarea păcătosului, nu moartea lui! Fați romanilor ce merita și nu va mai alintati! Vi s-a albit pașaportul politic, dar vă amintesc că sunteți aceiași securiști nefrecventabili care l-ați ucis pe Ceaușescu, doar ca să vă îmbogățiți voi, o mână de oameni! V-ați cățărat pe revoluție doar ca sa confiscați jertfa și să puneți premieri și șefi de stat șantajabili, toxici, ce cu mare generozitate au mai aruncat o lopată de pământ greu pe trupul muribundei România!

E vremea să vi se verifice averile unora dintre voi, căci nu știm cum au fost dobândite: pe drept, cu cinste sau pe legături cu Securitatea, prin tunuri la bănci, pe spatele românilor păgubiți. Ați pus lacrimi ce au lăsat șanțuri adânci pe fețele victimelor și vorbiți despre dreptate? Cum ați avut duminică seară surpriza în Liga I de fotbal, așa veți avea și in politica! România se trezește, România renaște prin fiecare cetățean in parte! Așadar, eu vă invit să ne așezăm la masa dialogului, să rămânem uniți în cuget și simțiri. Doar împreuna facem România suverană!

Un editorial semnat de Alexandra Păcuraru și Adrian Dragomir