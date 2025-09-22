Alertă în Capitală după ce mai multe școli și spitale au primit mesaje de amenințare pe adresele oficiale de e-mail.

Poliția Capitalei și SRI au fost sesizate după ce școli și spitale din București au primit mesaje de amenințare. Situația a fost verificată,iar primele informații arată că nu este vorba despre o amenințare reală.

”La data de 21 septembrie, Poliția Capitalei a fost sesizată cu privire la faptul că mai multe instituții de învățământ din municipiul București și unele unități medicale au primit, pe adresele oficiale de e-mail, un mesaj cu caracter de amenințare. După sesizare, structurile competente au desfășurat verificări specifice, pentru stabilirea exactă a situației. Din primele date rezultate din verificările preliminare efectuate de Poliție, în coordonare cu Serviciul Român de Informații, nu există indicii care să confirme că amenințarea ar fi una reală. Menționăm că Poliția Capitalei și celelalte structuri de ordine publică acționează în mod constant pentru asigurarea unui climat de siguranță, în special în zona instituțiilor de învățământ și unităților medicale. Siguranța tuturor reprezintă o prioritate, iar autoritățile tratează cu seriozitate orice sesizare de acest tip”, au transmis, luni dimineață, polițiștii bucureșteni.

Reacția vine după ce o persoană anonimă a trimis, duminică seara, un email către Inspectoratul Școlar al Sectorului 2 în care amenință că va comite un masacru într-o școală din Capitală. În email era menționată ziua de astăzi ca dată.

„Luni dimineața (astăzi – n.r.), voi intra în școala voastră cu două Pistoale Beretta Px4 Storm să fac cât mai mult rău. Nu mă voi opri, voi omorî cât mai mulți copii, voi provoca un adevărat masacru, iar când va ajunge poliția, mă voi sinucide. Pregătiți-vă pentru masacrul de luni. Toți meritați să suferiți, eu îndur durere în fiecare zi, îmi urăsc viața, așa că este timpul să vă simțiți și voi la fel. Abia aștept să vă omor”, este mesajul venit de pe un email al cărui expeditor s-ar numi „Angela”.

Drept urmare, directorii unităților de învățământ au fost îndemnați de inspectorul școlar al Sectorului 2 să sesizeze Poliția. De asemenea, agenților de pază li s-a transmis să nu permită intrarea în incinta unității de învățământ a vreunei persoane străine.

În urma acestui email, toate autoritățile au fost sesizate.