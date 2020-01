În localitatea Pișcolt a avut loc azi, în jurul orei 15,30, un accident rutier soldat cu rănirea unui bărbat.

În urma primelor verificari efectuate la fata locului de către polițiști, reiese faptul ca un șofer, de 33 de ani, a intenționat sa pornească de pe loc, pentru a efectua un viraj la stânga și a intrat in coliziune cu un autoturism care se afla in depășirea lui, condus de un bărbat, de 40 de ani, din Tautii Magheraus.

In urma impactului, ambele auto au ajuns in șanțul din partea stânga a direcției de deplasare.

Bărbatul de 33 de ani a suferit vătămări corporale astfel ca a fost transportat la spital.

Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul alcooltest rezultatele fiind negative.

In cauza s-a deschis un dosar penal pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul rutier.