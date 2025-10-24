Opt persoane au murit în condiții suspecte, iar experții internaționali vorbesc despre tratamente „inumane și degradante” aplicate pacienților din spitale psihiatrice și centre de recuperare din România. Procurorii români au deschis dosare penale după ce raportul Consiliului Europei a scos la iveală fapte greu de imaginat.

Documentul Comitetului European pentru Prevenirea Torturii (CPT) descrie violențe extreme: pacienți sedați masiv, legați zile întregi de paturi, bătuți și chiar supuși la șocuri electrice. În trei dintre cele patru spitale vizitate, autopsiile au confirmat urme de lovituri și traumatisme pe trupurile celor decedați.

Raportul menționează explicit instituțiile unde s-au descoperit abuzuri: Spitalul de Psihiatrie Ștei (Bihor), Spitalul Poiana Mare (Dolj), Spitalul Săpoca (Buzău) și Centrul Călinești (Argeș). Într-un caz, moartea unui pacient a fost pusă pe seama asfixierii mecanice și traumelor multiple.

Condițiile descrise sunt de coșmar: încăperi reci, murdare, supraaglomerate, lipsa igienei, pacienți hrăniți forțat și tratați ca prizonieri, nu ca bolnavi. „Cultura instituțională se bazează pe frică și pedeapsă, nu pe tratament sau empatie”, notează CPT.

În urma constatărilor, procurorii români au deschis anchete pentru ucidere din culpă, purtare abuzivă și neglijență în serviciu. Comitetul European cere măsuri urgente: camere video în secții, monitorizare permanentă a pacienților, interzicerea electroșocurilor ca metodă coercitivă și mutarea pacienților din centrele abuzive.

Experții avertizează că România a primit semnale similare și în ultimii 15 ani, dar nu s-au luat măsuri concrete. „Moartea a opt pacienți în asemenea circumstanțe reprezintă un eșec grav al statului român”, se arată în raport.

Un detaliu cutremurător a șocat anchetatorii: o asistentă ar fi folosit o armă cu electroșocuri asupra pacienților, fapt confirmat de martori și inclus în sesizarea transmisă autorităților.

Ancheta penală declanșată acum vizează atât decesele, cât și practicile generalizate care au transformat spitalele psihiatrice în locuri de umilință și teroare.