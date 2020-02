Potrivit conducerii DSP Satu Mare, în ultima săptămână, numărul cazurilor de gripă sezonieră a crescut semnificativ, ajungând la 87 de cazuri, cu 58 mai multe cazuri față de săptămâna anterioară.

”Nu s-au inregistrat cazuri confirmate de gripa, cele 87 de cazuri declarate in acest interval, prin Sistemul de monitorizare implementat in reteua sanitara, conform Metodologiei de supraveghere a infectiilor respiratorii in sezonul 2019-2020, sunt cazuri clinice de gripă. Un număr de 49 cazuri de suspiciune a infectiei cu virus gripal au fost testate inclusiv cu teste rapide care pun cu o mare probabilitate prezenta unei infectii clinice compatibile cu gripa (40 tip A, 9 tip B). Morbiditatea prin infectii respiratorii acute se incadreaza in nivelul asteptat , specific acestei perioade, cu o usoara crestere de fata de morbiditatea inregistrata in intervalul corespunzator sezonului 2018-2019”, transmite DSP Satu Mare.

În ceea ce privește numărul virozelor și pneumoniilor, acestea au cunoscut o ușoară creștere, ajungând la 695 cazuri de viroze și 22 pneumonii.

Totodată, pana la data de 02.02.2020 au fost vaccinate antigripal 14.376 persoane din grupele la risc, cu vaccin distribuit de Ministerul Sanatatii.